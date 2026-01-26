Maimará, visita corta y una vivencia completa

En plena Quebrada de Humahuaca y a 75 km de San Salvador de Jujuy, Maimará se presenta como una opción para quienes buscan una experiencia auténtica, lejos del turismo acelerado y más cerca del pueblo que lo habita.

Con su identidad marcada por el paisaje y el cerro La Paleta del Pintor, la producción local y una agenda cultural activa, Maimará invita a pasar el día -o más- combinando naturaleza, historia y tradiciones vivas.

El día puede comenzar con caminatas por los alrededores del pueblo, desde donde se obtienen vistas privilegiadas de la Quebrada. La cercanía con el emblemático cerro permite disfrutar de uno de los paisajes más fotografiados de la región, especialmente durante la mañana y al atardecer, cuando los más aventureros pueden encontrar opciones de caminatas, cabalgatas y alquileres de bicicletas.

Un recorrido por el casco urbano permite conocer la iglesia local, el cementerio histórico -expresión del sincretismo cultural andino- y los espacios que forman parte de la memoria colectiva del pueblo.

Maimará cuenta con artesanos y productores que trabajan cerámica, textiles y objetos vinculados a saberes ancestrales, especialmente aquellos relacionados con la mano de obra en la tierra productiva. Visitar estos espacios es una forma de conocer el entramado cultural local y apoyar la economía comunitaria.

Entre las actividades culturales a tener en cuenta están las ferias artesanales y de productores locales, que se realizan de manera periódica, especialmente los fines de semana y en fechas especiales. Allí se pueden encontrar textiles, cerámica, alimentos regionales y productos de la agricultura familiar.

En distintos momentos del año se desarrollan talleres de cerámica, tejido, música andina y encuentros culturales abiertos a visitantes, generalmente organizados por referentes locales.

La propuesta gastronómica local acompaña la experiencia con platos regionales elaborados con productos de la zona. Almorzar en Maimará es una invitación a saborear recetas tradicionales y conocer historias familiares detrás de cada plato.

Maimará fue elegido como el pueblo más lindo del mundo por los BTV (Best Tourism Villages), en el que compitieron 270 de 65 países en 2025.