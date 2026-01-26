22°
Policiales

Denunció que fue asaltada por "motochorros"

No sufrió agresiones físicas, aunque le quitaron el teléfono celular.

Lunes, 26 de enero de 2026 00:00
ESQUINA | DONDE LOS “MOTOCHORROS” SORPRENDIERON A UNA MUJER.

"Motochorros" asaltaron en la ciudad de Palpalá a una mujer que caminaba por las calles del barrio Belgrano, para luego darse a la fuga. La víctima denunció en la Brigada de Investigaciones local que los sujetos le sustrajeron un teléfono celular.

El ilícito sucedió días pasados a la noche, en momentos que la damnificada se desplazaba sola a pie por la calle Juan Rojas, en la ciudad siderúrgica, con rumbo a su domicilio.

En ese contexto, alrededor de las 21.30 la denunciante se encontraba cerca de la intersección de Juan Rojas y Ledesma y Balderrama con el dispositivo en sus manos, cuando fue sorprendida por dos "motochorros".

Así fue cómo el sospechoso que iba como acompañante, en un rápido accionar, le quitó la pertenencia de las manos y el conductor aceleró para huir del lugar el hecho.

Por la oscuridad del lugar y lo veloz del ilícito, la damnificada no logró observar con claridad a los "motochorros" para poder describirlos en la dependencia.

Más allá de ese detalle, la mujer se dirigió a la Brigada de Investigaciones de Palpalá para denunciar lo padecido y aportar que no sufrió agresiones por parte de los sospechosos.

 

