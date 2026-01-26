Alborozo Humahuaqueño:Ahijados, tonada y serenata

Desde el 1 de febrero en Humahuaca se concretarán las festividades populares, culturales y tradicionales más convocantes previstas en el Alborozo Humahuaqueño que comenzó en noviembre del año pasado y finalizará después del carnaval.

La atención está puesta en las honras a la Virgen de la Candelaria, el Jueves de compadres, el Día del carnavalito, el Festival de la chicha y de la copla, el Encuentro de instrumentistas, la Serenata a los cerros y el desentierro del carnaval.

Pero antes se realizarán otras actividades, como el III Encuentro de ballets, el próximo miércoles desde las 15 en la explanada del monumento a la Independencia; y el 29 desde las 11 en el Anfiteatro municipal se celebrará el Jueves de ahijados y la tradición del chujcharrutu.

Para el 30 a las 19 sobre avenida Belgrano se previó la honra con danzas andinas Bolivia le rinde tributo a la Madre Virgen de la Candelaria, con el Ballet Urus Virgen de la Candelaria y otros.

El 31 desde las 9 en la comunidad aborigen de Ronque se realizará el II Encuentro del contrapunto y la tonada; a partir de las 11 en San Roque se desarrollará la VII Elección de la Paisana regional de la Puna, Quebrada y Valles; y a partir de las 20 en el Complejo juvenil será la Serenata a la Virgen de la Candelaria, como parte de las honras a la patrona de Humahuaca.

El extenso programa festivo organizado por la Municipalidad de Humahuaca a través de su Secretaría de Cultura y Educación abarca todas las expresiones culturales manifestadas por los diferentes sectores de la comunidad, que de esta manera participan de las celebraciones previas al carnaval.

Así quedó demostrado el pasado sábado con el XXII Encuentro de comunidades aborígenes y el Festival del churqui y el cardón, en la comunidad aborigen de Hornaditas, donde estuvo presente y colaborando la intendente Karina Paniagua; y la presentación de La leyenda de Humahuaca y del Carnavalito del Alborozo Humahuaqueño, el viernes.