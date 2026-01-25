Primer Foro Económico y Productivo del 2026

Este martes Ciudad Perico será sede del Primer Foro Económico y Productivo 2026, en el que referentes del ámbito público y privado abordarán la realidad del sector y sus principales desafíos frente al nuevo escenario regional y global.

Organizado por la Secretaria de Producción e Industria de la Municipalidad de Perico, con el apoyo de la Cámara de Comercio Exterior de Jujuy, el cónclave se desarrollará en la Cooperativa Telefónica periqueña de 9 a 13, y contará con la presencia de autoridades, empresarios, industriales, productores, comerciantes y profesionales, entre otros actores vinculados al sector.

El objetivo del primer encuentro empresarial del 2026 "es generar un espacio de análisis y debate para fortalecer el diálogo institucional y la articulación público - privada, y marcar una hoja de ruta para el desarrollo económico de la provincia y de Perico en particular, como eje de desarrollo estratégico de la región", adelantó el secretario de Producción e Industria de Perico, Martín Miguel Llanos.

Durante el cónclave "los referentes del ámbito público y privado analizarán la realidad económica y productiva, sus oportunidades y sus desafíos frente al nuevo escenario político y económico regional y global", agregó.

En este sentido el funcionario destacó que "hoy Perico es la vidriera del desarrollo productivo, industrial y comercial de la provincia, donde se encuentra el parque industrial, la zona franca, el aeropuerto internacional, la agroindustria y los corredores comerciales más importantes de la región".

Por último, Llanos consideró que la modernización del sector productivo es clave y esencial para asegurar su desarrollo sostenible, la competitividad internacional y la generación de empleos de calidad.