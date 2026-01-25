Llega el festival en homenaje a la Laguna de Pozuelos

Jujuy se prepara para vivir una nueva edición del Festival en Homenaje al Monumento Natural Laguna de Pozuelos, que este año celebrará su XV edición y conmemorará el 46° aniversario del Área Protegida, uno de los humedales más importantes del norte argentino.

El encuentro se realizará el miércoles 28, a orillas de la laguna, y propondrá una jornada cargada de cultura, tradición, naturaleza y música, con un fuerte mensaje de concientización sobre la conservación del agua, la biodiversidad y la gestión sostenible de los recursos naturales.

La actividad comenzará a las 8 de la mañana con el izamiento de la bandera nacional en la Seccional Río Cincel, para luego trasladarse al predio del festival. Allí se realizará la recepción de visitan‑ tes y autoridades, junto con la habilitación de stands de comidas regionales, artesanías, alfareros de Casira y espacios destinados al avistamiento de aves, una de las grandes atracciones del lugar.

A las 10 se llevará a cabo la tradicional ofrenda a la Pachamama, mientras que a las 11 tendrá lugar el acto oficial de inicio del festival, con palabras alusivas de las autoridades y la presentación del Plan de Gestión de la Reserva de Biosfera Laguna de Pozuelos. Posterior‑ mente, a las 12, se concretará la inauguración del monumento “Corazón de Flamenco”, una obra simbólica que rinde homenaje a la riqueza natural del humedal.

Durante la jornada, el público podrá disfrutar de una destacada grilla artística que incluye las presentaciones de Puyai, Raúl Alberto Gutiérrez, Víctor Raúl Barbosa “43 Años Después”, Mati Leites, el Ba‑ llet Suyana Takiri, además de co‑ pleros, anateros, solistas y el tradicional Baile del Flamenco, que evo‑ ca la identidad y el espíritu del lugar.

La Laguna de Pozuelos alberga alrededor de 130 especies de aves, incluyendo a los tres tipos de flamencos que habitan en el país, pudiendo concentrar en determi‑ nadas épocas más de 100 mil ejemplares, ofreciendo un espectáculo natural único en la región. Para quienes deseen participar del festival, se encuentran habilitadas las reservas de viaje desde San Salvador de Jujuy al 3884900061, y desde Abra Pampa a los números 3885165292 y 3885167528.

Una propuesta que conjuga celebración, conciencia ambiental y patrimonio cultural, en uno de los escenarios naturales más emblemáticos de la Puna jujeña.