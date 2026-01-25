Embistió al conductor de una moto y se fugó

Los efectivos de la Seccional 29º de la ciudad de Monterrico, están abocados a dar con el paradero del conductor de una camioneta marca Ford F-100 de color verde o celeste, que días atrás protagonizó un siniestro vial y se dio a la fuga.

El motociclista fue hospitalizado y de a poco va recuperando favorablemente su estado de salud. No hay detenidos.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la madrugada de ayer, en un tramo de la ruta provincial Nº 42, a la altura de un conocido local comercial.

En esas circunstancias, el conductor de una motocicleta marca Suzuki de 100 cc de cilindradas, de 21 años, fue embestido por el conductor de una camioneta Ford F-10, quien optó por retirarse del lugar a toda velocidad.

El joven de 21 años fue hallado tendido en el piso de la banquina y fue inmediatamente trasladado a la guardia del hospital local, donde quedó alojado en la sala de Observaciones.

Según el relato de la víctima, el impacto fue de atrás, provocando que cayera pesadamente al suelo y se golpeara la cabeza.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, para tratar de avanzar con la investigación.

Por otra parte se supo que el Juzgado de Control de turno dio lugar al pedido de detención y secuestro del vehículo protagonista del siniestro vial.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que el estado de salud del joven de 21 años es favorable, pero permanecerá en la guardia del nosocomio local.

En tanto, los efectivos tratan de identificar de manera urgente al desaprensivo conductor, luego de obtener algunos datos por testigos.

Por disposición del representante del Ministerio Público de la Acusación, las actuaciones quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 29º de Monterrico.