El carnaval jujeño en las estaciones del Tren Solar

El segundo año de Estación carnaval que tendrá como centro de los festejos las estaciones del Tren Solar de la Quebrada en Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará y Tilcara, iniciará el 31 próximo con el Lanzamiento oficial del carnaval de la Quebrada.

Allí manteniendo la costumbre de más de 20 años en que el poblado anticipó la celebración carnestolenda más popular de la provincia, desde las 11 se recibirá a las instituciones carnavaleras y al mediodía se efectuará el lanzamiento. Pero recién a las 14 se efectuará la bajada de los diablos, se chayará el mojón y posteriormente se presentarán cada una de ellas.

Estarán las locales Juventud Alegre, Los picaflores, Los hijos del sol, Los cholonqueros, Los quirquincheros y la Flor de lirio, más las murgas Los tilianes y la agrupación Los porkerías. Se sumarán copleros y erquencheros de Aguas Calientes, Valle Grande (Los alegres del Valle), San Francisco, Purmamarca, Yavi, Yala, Coranzulí y Huacalera.

También participarán Los toros mochos (de Rodeíto), Amaverá - El refucilo pim pim (Arrayanal), Las guapas (La Esperanza), Pueblo guaraní y Ballet alpaquitay (Libertador General San Martín), Come tusca (Palma Sola), Los corazones alegres (Santa Clara).

Además estarán Nicky Dance (Pampa Blanca), Los alegres de Huacalera (Huacalera), Los ch - b - ch y Juventud Belgrano (La Quiaca), Las perlas del Ramal (San Pedro de Jujuy), la comunidad guaraní Kuapé Yayembuaté (Calilegua), Juventud alegre (Caspalá), Los pecha pecha (Palpalá), y Los corazones de puya puya (Uquía).

Asimismo confirmaron Los charanguistas (Barrancas), Flores puneñas y Unión cruceña (Tres Cruces), Rincón de la Puna (Rinconada), Alegría andina (Catua), La nueva sensación (El Carmen), Los picaflores (Humahuaca) y de Vinalito, San Salvador de Jujuy, Tumbaya, La Mendieta, Abra Pampa, y Santa Catalina; aparte se presentarán Sentimiento chamamecero y Oriana Reyes.

El 6 de febrero a las 15 Estación carnaval será en Maimará representando el carnaval con comparsas, copleros y erquencheros de Palma Sola, Huacalera, Perico, Pampa Blanca y Yala.

La Estación Tumbaya estará de fiesta el 7 desde las 10 con instituciones de La Esperanza, Palma Sola, Maimará, Calilegua, Palpalá, Aguas Calientes y Huacalera; y el 10 en mismo horario el festejo proseguirá en la Estación Purmamarca, con comparsas de Palma Sola, Santa Clara, Tres Cruces, Perico, San Pedro de Jujuy, Palpalá, El Carmen y Barrancas.

En esta última, el intendente Humberto López realizará una invitación a todos las instituciones carnavaleras y al público agradeciendo la presencia y la algarabía. El cierre será el 13 en la Estación Tilcara desde las 14 donde participarán comparsas y copleros de El Fuerte, Palma Sola, Yavi, San Pedro de Jujuy, más las del pueblo.

Estación carnaval es un proyecto que tiene por finalidad la promoción cultural y turística de las cuatro regiones en la Quebrada, diseñado por la secretaria de Gestión de la Gobernación, Analía Ruíz.

Para su concreción contó con la intervención de las comunas y municipios de las cuatro regiones y de la Secretaría de Cultura de la Provincia, y lógicamente con la intervención de las instituciones carnestolendas.