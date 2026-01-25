20°
Zoonosis
Monterrico
Talleres de verano
Barrio El Chingo
Intentó robar en una vivienda
Seccional 29º
Luján de Cuyo
Quilmes
Domingo Bautista Ducal
Laguna de Pozuelos
Informacion General

Castración, vacunación y registro de mascotas

Seguirá en Alto Comedero, Mariano Moreno y otros sectores.

Domingo, 25 de enero de 2026 00:00

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Zoonosis, informó a la comunidad el cronograma de actividades previstas para la próxima semana, que incluirán operativos de quirófano móvil, vacunación y registro de mascotas en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de promover la tenencia responsable y el cuidado de la salud animal y pública.

Las acciones comenzarán mañana, con el quirófano móvil, que funcionará a partir de las 8 en el CIC "Che Guevara", ubicado en Manzana 1, Lote 1, en Alto Comedero, brindando servicios gratuitos a vecinos del sector.

El martes 27 se realizará un operativo de vacunación antirrábica y registro de mascotas, de 15 a 18, en la intersección de las calles Monteagudo y Magallanes, en el barrio General Arias.

En tanto, el miércoles 28, las tareas de vacunación y registro continuarán de 15 a 18 en Horacio Guzmán y 24 de Septiembre, en el barrio Mariano Moreno.

Finalmente, el jueves 29, el equipo de Zoonosis llevará adelante un nuevo operativo de vacunación y registro, de 9 a 12, en Prolongación Tesorero y Pasaje 9, en el barrio San Pedrito.

Desde el Municipio se invitó a los vecinos a participar de estas actividades gratuitas, recordando la importancia de la vacunación, la identificación y la castración de los animales de compañía como herramientas fundamentales para garantizar su bienestar y contribuir a una convivencia saludable en la ciudad.

Es de destacar que con estas acciones se apunta a evitar la proliferación de animales abandonados y a la prevención de la rabia, que es un 100% mortal para los animales y personas que son atacadas por perros contagiados, si estas no se tratan de forma urgente y adecuada

 

