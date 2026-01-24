Racing ante el "lobo"

Racing Club de Avellaneda debutará hoy en el Torneo Apertura, cuando visite en "El Bosque" a Gimnasia y Esgrima La Plata.

El encuentro, que está programado para las 19.30 y que contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas, se llevará a cabo en el estadio "Juan Carmelo Zerillo" y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro será Leandro Rey Hilfer, mientras que en el VAR estará Adrián Franklin.

Racing llega a este Torneo Apertura con el objetivo de ser protagonista, luego de que se le escapara el título en el Torneo Clausura 2025 en una final infartante, donde Estudiantes de La Plata se lo empató a los 93 minutos y terminó ganando en los penales.

En la "Academia", que tiene como director técnico a Gustavo Costas, lo más probable es que estén desde el arranque los dos refuerzos que llegaron (hasta ahora) en este mercado de pases. Se trata del mediocampista ofensivo Matko Miljevic y del delantero Valentín Carboni, quienes buscan regularidad para ser convocados a sus respectivas selecciones de Estados Unidos y la Argentina en el Mundial 2026.

Racing no solo jugará en el ámbito local este año, sino que también disputará la Copa Sudamericana, competición que ya supo conquistar en el 2024 para cortar con la sequía de 36 años sin títulos internacionales.

Gimnasia, por su parte, viene de ser uno de los animadores en el Torneo Clausura, donde alcanzó las semifinales. En dicha instancia quedó eliminado frente a su clásico rival, Estudiantes de La Plata.