Café de higo, una alternativa jujeña natural e innovadora

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy (Unju), desarrollaron un innovador café de higo, un producto natural sin cafeína que surge a partir del aprovechamiento del descarte de higos de la región de las Yungas.

El proyecto fue realizado por Ana Julia Carrizo y Marina Beatriz Soria estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Producción de la Transformación Agropecuaria, oriundas de la localidad de Arroyo Colorado, departamento San Pedro. La iniciativa nace a partir de la producción de higos de una finca de la zona, única productora en la región, cuyos frutos eran descartados y desaprovechados, allí, esta dos estudiantes encontraron la misión del proyecto.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Julia Carrizo, explicó como es el procedimiento para obtener este producto que parte de los higos, y pasa por un largo procedimiento que incluye disecado, tostado, molido y tamizado, hasta obtener un producto final listo para el consumo, similar en sabor al café tradicional, pero sin cafeína.

JULIA CARRIZO Y MARINA SORIA

"Es un café que sabe a café y no es café", explican, destacando además que el café de higo posee propiedades antioxidantes y además aporta nutrientes, convirtiéndose en una alternativa saludable para quienes no pueden o no quiere consumir cafeína.

Café sin café

El café de higo es una bebida 100% natural, elaborada a partir de higos (Ficus carica) deshidratados, tostados y molidos hasta obtener un polvo fino similar al café tradicional. Se presenta como un sustituto del café tradicional; una alternativa natural, libre de cafeína, con sabor dulce y tostado, ideal para personas que buscan alternativas saludables, digestivas y energizantes.

Se posiciona como un producto regional que rescata prácticas locales y pone en valor la producción de higos del territorio.

Si bien el proyecto surgió como iniciativa de la materia de Agregado de Valor, tuvo una amplia repercusión en la región e incluso despertó interés en otras provincias, lo que demuestra su viabilidad y potencial con gran proyección a largo plazo.

"Inclusive nos mandaron un mensaje de otras provincias preguntándonos si ya estábamos comercializando el producto" dijo entusiasmada Carrizo.

Actualmente, el producto se comercializa solo de manera local, entre familiares y conocidos de Carrizo y Soria.

Finalmente, las creadoras del proyecto agradecieron especialmente a la profesora Magi Choque Vilca, docente adjunta de la cátedra de Agregado de Valor, por el acompañamiento durante el desarrollo de la iniciativa.

Asimismo agradecieron a Ramón Sarrouf Zogbe, dueño de la finca con la que trabajaron y también a Nicolás Margherit, ingeniero de la empresa que les ayudó en su proyecto.