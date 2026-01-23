Torneo Relámpago en el barrio La Falda

En el marco del Enero Tilcareño se jugó el Campeonato Relámpago de Fútbol Infantil en el barrio La Falda, una jornada cargada de juego entre los más chicos.

La actividad, organizada por el vecino Emanuel Colque, contó con el acompañamiento de la intendente Sonia Pérez, junto al director de Juventud y Niñez de la comuna, compartiendo este espacio destinado a las infancias.

Se trató de una propuesta que dejó recuerdos inolvidables entre los niños participantes y que reafirmó el compromiso de seguir promoviendo el deporte y la inclusión durante el Enero Tilcareño.

En la oportunidad resultó campeón el equipo de Halcones, segundo fue La Falda y tercero terminó Rayo, definiendo por penales todos los partidos.

Por otro lado, la ciudad quebradeña será escenario mañana del trekking "Canal de la Soledad-Tilcara". El Gobierno de Jujuy, a través de la Secretaría de Deportes, vuelve a impulsar la iniciativa de los trekking, promoviendo la actividad física, el contacto con la naturaleza y hábitos saludables en la comunidad.

El punto de encuentro será el Parque Lineal, Avenida Costanera y calle Alverro.

Asimismo se informño que la salida desde San Salvador de Jujuy será desde la punta del Parque San Martín a las 7, estimando la llegada a las 8.30.

El inicio de la caminata está programada para las 9, con una distancia total de 12 kilómetros y una duración de 4 horas, retornado a la capital a las 13.30.

El costo del transporte se fijó en 14.000 pesos ida y vuelta.

Las inscripciones se realizan en sportmetric.net

Será una experiencia única en medio a la naturaleza y una aventura para recordar en el corazón de la Quebrada de Humahuaca.

Los deportistas que aman el trekking dirá presente.