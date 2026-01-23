La Tierra suma una cuasi luna hasta 2083

La Tierra no tendrá una, sino dos lunas durante un siglo. Así lo confirmó la Nasa tras identificar al asteroide 2025 PN7, un pequeño cuerpo rocoso que acompaña al planeta en su recorrido alrededor del sol y que permanecerá en esa particular configuración orbital hasta, al menos, el año 2083, en lo que los astrónomos describen como un fenómeno tan real como inusual.

No es un satélite natural como la luna, sino una denominada "cuasi-luna": un asteroide que comparte una órbita muy similar a la de la Tierra alrededor del sol, lo que genera la sensación de una "doble luna" prolongada, aunque sin estar atrapado por la gravedad terrestre.

El asteroide 2025 PN7 fue detectado a partir de observaciones astronómicas de alta precisión y luego confirmado por la Nasa. Se trata de un cuerpo rocoso de unos 19 metros de diámetro, comparable al tamaño de un pequeño edificio, muy inferior a la luna, pero de alto interés científico.

Los cálculos orbitales indican que este objeto lleva alrededor de 60 años moviéndose en sincronía con la Tierra y que continuará acompañándola durante otros 60 años más, lo que extiende su permanencia en la vecindad terrestre hasta aproximadamente el año 2083.

El comportamiento de la cuasi-luna 2025 PN7 presenta como características principales un diámetro estimado de 19 metros, cerca de 120 años de compañía en total, la clasificación orbital de cuasi-satélite, no una luna real; gira alrededor del sol, no de la Tierra; la distancia reciente a la Tierra es de unos 60,6 millones de kilómetros y la magnitud aparente cercana a 27, extremadamente tenue.

Esos valores explican por qué, pese a su prolongada cercanía, el asteroide resulta imperceptible para la observación común.

Las cuasi-lunas reciben ese nombre porque, vistas desde la Tierra, parecen orbitar nuestro planeta. En realidad, son asteroides que entran en una resonancia orbital prolongada y acompañan a la Tierra en su recorrido alrededor del sol, sin estar gravitacionalmente ligados a ella.

Órbitas estables

A diferencia de las denominadas mini-lunas -que pueden quedar capturadas temporalmente por la gravedad terrestre durante algunos meses-, las cuasi-lunas mantienen órbitas estables durante décadas.

El asteroide 2025 PN7 es, además, extremadamente pequeño en comparación con la luna. Incluso en sus momentos de mayor proximidad, se encuentra a millones de kilómetros de distancia, muy lejos de los aproximadamente 384.000 kilómetros que separan a la Tierra de su satélite natural.