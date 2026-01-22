Abel, El Chaqueño y Los Kjarkas ya se preparan para el carnaval de Los Picaflores

Humahuaca se prepara para vivir uno de los acontecimientos culturales y musicales más relevantes del verano en el norte argentino con la realización del Carnaval de *LOS PICAFLORES 2026*, que se desarrollará del 14 al 17 de febrero en la Quebrada, Patrimonio Cultural de la Humanidad. El evento tendrá como epicentro el Club Estudiantes de Humahuaca y contará con la participación de artistas de primer nivel nacional e internacional, entre ellos Los Kjarkas, El Chaqueño Palavecino, Los Bybys, Damas Gratis, Las 4 Cuerdas y el cierre del Carnaval Grande estará a cargo de Abel Pintos, quien se presentará por primera vez en la ciudad de Humahuaca, en un show histórico en el que interpretará la totalidad de su repertorio, marcando un hito para la cultura y la música en la región.

Las actividades comenzarán el sábado 14 de febrero con el tradicional Desentierro del Carnaval, uno de los rituales más emblemáticos de la cultura jujeña, que marcará el inicio formal de los festejos y convocará a comparsas, familias y visitantes en el mojón de la comparsa *LOS PICAFLORES DE HUMAHUACA*.

Durante las cuatro jornadas, la celebración combinará rituales ancestrales, comparsas, música en vivo y expresiones culturales propias del carnaval, consolidando a *Humahuaca* como uno de los principales destinos carnavaleros del país.



Programación



Sábado 14 de febrero: Los Bybys, Damas Gratis, Bandi2, La 7ma, las 4 cuerdas, DJs invitados y artistas locales.

Domingo 15 de febrero: Los Kjarkas, Las 4 Cuerdas, DJs invitados y artistas locales. La presentación de la histórica agrupación boliviana se dará en el marco de la despedida de los escenarios nacionales de Gonzalo Hermosa, fundador y referente del grupo.

Lunes 16 de febrero: El Chaqueño Palavecino, estará acompañado por Las 4 Cuerdas, Cristian Revelación, DJs invitados y artistas locales.

Martes 17 de febrero: ABEL PINTOS, quien cerrará el Carnaval Grande con un espectáculo especial, precedido por presentaciones de artistas locales.Desde la organización se informó que las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma www.linke-arte.com, así como también de manera presencial en Annuar Shopping San Salvador de Jujuy y en la ciudad de Humahuaca, en calle Corrientes esquina Córdoba,Asimismo, se espera la llegada de público de distintos puntos de la provincia, del país y del exterior. El Carnaval de Los Picaflores es una de las expresiones culturales más representativas de Humahuaca y cada año convoca a miles de personas, reafirmando la vigencia del carnaval tradicional en el corazón de la Quebrada.

