Se prepara una gran fiesta

El estadio "Plinio Zabala" se prepara para vivir una gran final este domingo, acompañando a Atlético Talleres en un momento histórico para el club y para toda la comunidad de Perico que espera con ansias el espectáculo deportivo de este fin de semana.

El "expreso" jugará el partido más importante de los últimos tiempos cuando en jornada dominical reciba en su estadio a Tucumán Central desde las 18 por la final revancha de la zona Norte del Torneo Regional. Duelo donde deberá remontar el 2 a 0 sufrido en el encuentro de ida. Es por eso la importancia del apoyo del público para los jugadores dirigidos el DT Víctor Nazarena Godoy.

En ese contexto, la Municipalidad periqueña, junto a la Secretaría de Obras Públicas, continúa trabajando en el predio del club con tareas de limpieza, desmalezamiento y puesta en condiciones, para que el espacio esté listo y la familia pueda disfrutar del fútbol en un entorno seguro y ordenado.

"Seguimos apostando al deporte como herramienta de inclusión, encuentro y valores. Este domingo, todos juntos alentando a Talleres de Perico", comentan desde la municipalidad periqueña demostrando su apoyo en redes sociales. .