Caminata en Botánico

En el marco de la agenda de verano, el Parque Botánico "Baron Schuel" del barrio Los Perales invitó a los vecinos y turistas a disfrutar de un paseo distendido y relajado al aire libre durante hoy a partir de las 18 hasta las 20.

Bajo el lema "Mateando en el Botánico", la idea es compartir y promover el contacto con la naturaleza al aire libre, con conversación y encuentro a través de los senderos del parque, con el mate como compañero. La actividad está destinada a la familia y público en general a partir de los 10 años. Los cupos son limitados, por lo que se solicita realizar la inscripción al número 388-4037073.

A la vez, se recuerda prestar atención a las indicaciones y consejos del guía que acompañará la travesía con la finalidad de cuidar el parque y disfrutar del entorno.

La presente invitación contempla una caminata guiada, agradable y distendida,destinada a toda la familia.