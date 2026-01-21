Bravo: “El ajuste libertario convirtió las rutas en un peligro fatal”

La diputada provincial Gisel Bravo, demandó a Vialidad Nacional a adoptar con carácter de urgente medidas e inversiones que permitan revertir la falta de mantenimiento y el pésimo estado en que se encuentran las rutas nacionales que atraviesan Jujuy. “Milei y sus legisladores hicieron de las rutas una peligrosa trampa fatal”, destacó.

Movilizada por los “elevados accidentes viales, muchos de ellos con la lamentable pérdida de vidas humanas”, la legisladora de Jujuy Crece reclamó a Vialidad Nacional “cumplir el deber fundacional” que le cabe al citado organismo de “garantizar condiciones óptimas de transitabilidad”.

Observó que “particularmente la extensión norte de la Ruta Nacional 9 se encuentra en pésimas condiciones” y, al profundizar su análisis, añadió que “similar es la actualidad de la Ruta Nacional 40 por la que transitan todos los días de su vida los habitantes de la Puna, entregados a la amenaza de múltiples peligros”.

Por otra parte, remarcó que “senadores y diputados de La Libertad Avanza charlaron recientemente con un pediatra solo para la foto”, bajo la pretensión de “esconder el gran vacío en la obra pública y un Estado abandónico”.

Es oportuno recordar, que la proyección presupuestaria nacional 2026, prevé una caída del 23% en el financiamiento de la obra pública nacional respecto de 2025 en términos reales. En este sentido, Jujuy es la provincia más perjudicada en la distribución de obra pública proyectada para 2026, con una caída del 78% real.

Sobre llovido mojado. La inversión nacional en obra pública durante 2026 no solo parte de una caída en comparación al año anterior, sino que también presenta una distribución injusta a lo largo del país, ubicando a Jujuy como la provincia más postergada. “¿Qué hacen los libertarios ante esta aplastante realidad? Nada, son unos caraduras”, aseveró.

Continuó lamentando que “los legisladores de LLA viven el mundo virtual de las redes sociales, se mueven al pulso que marcan los likes y apartados de la realidad” y puntualizó que “creen construir libertad con discursos y reuniones de neta intención e interés político y cero efecto sobre la situación de las rutas nacionales”. “Son unos sinvergüenzas”, sentenció.

En otro orden, Bravo refirió que “desde que asumió, Javier Milei desintegró totalmente el desarrollo y el mantenimiento de la red vial”, en el marco de “un modelo político de privaciones que somete a la gente a condiciones de inseguridad, perjudica al emprendedor, atenta contra el turismo y dificulta el transporte de cargas”.

Tras denunciar que “Vialidad Nacional está en manos de un médico y sin funcionar”, reivindicó la decisión del Gobierno de Jujuy de “asumir la responsabilidad que la Nación dejó de lado”. “El Gobierno Provincial representado por el Gobernador Carlos Sadir se puso al frente de la ejecución de obras en rutas nacionales, sumado a ello la pavimentación de rutas provinciales, todo con recursos propios y un alto sentido social”, enfatizó.