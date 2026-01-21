Jujuy brilló en el Pre Cosquín y ganó en dos rubros musicales

El Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín 2026 llegó a su fin tras una intensa 54º edición y dejó un balance altamente positivo para la delegación representante de la sede San Salvador de Jujuy. Músicos y bailarines jujeños tuvieron un notorio y destacado desempeño, logrando clasificar a la ronda final en seis de los nueve rubros en los que participaron y alcanzando la consagración en dos categorías musicales.

La instancia final se desarrolló durante el último fin de semana en el tradicional escenario Atahualpa Yupanqui, donde el jurado integrado por Marcelo Ezequiel del Río, Silvia Lallana y Joel Tortul evaluó a los finalistas del rubro Música. Tras las presentaciones, la sede jujeña celebró el triunfo de Wara Calpanchay en el rubro Solista Vocal y del Dúo Marcos - Batallanos en Conjunto Instrumental, reafirmando el gran presente artístico.

Cabe destacar que este último logro marcar un hecho relevante para la sede San Salvador de Jujuy, ya que por segundo año consecutivo obtiene la consagración en Conjunto Instrumental, tal como ocurrió en la edición Pre Cosquín 2025 con Kimsa Juy, consolidando una continuidad de excelencia musical a nivel nacional.

En el rubro Solista Vocal, la consagración fue compartida entre Francisco Santarén, representante de la sede Santa Teresita (Buenos Aires), y Wara Calpanchay, por San Salvador de Jujuy. El listado completo de ganadores del Pre Cosquín 2026 refleja la diversidad y riqueza cultural del país, con representantes de Buenos Aires, Chaco, Neuquén, Entre Ríos, Santa Fe, San Juan, La Rioja y Jujuy, entre otras.

Tras siete rondas de competencia y una final de alto nivel artístico, 154 artistas dejaron su talento sobre el escenario, transformando meses de esfuerzo, preparación y sueños cumplidos.

Desde la Asociación Jujuy Cultural y la Comisión Organizadora de la Sede San Salvador de Jujuy del Pre Cosquín, expresaron su orgullo y felicitaciones a Wara Calpanchay, Pablo Marcos y Leandro Batallanos por el logro alcanzado, destacando su compromiso y la representación cultural lograda.

De esta manera, Jujuy vuelve a decir presente en uno de los escenarios más prestigiosos del país, llevando su música, su identidad y su cultura al corazón del folclore nacional, y reafirmando que el talento jujeño continúa dejando huella en Cosquín.