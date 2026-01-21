Finalmente se confirmó ayer que Gimnasia debutará el lunes 16 de febrero a las 17 ante Ferrocarril Midland en el inicio de la Primera Nacional. Este partido, correspondiente a la fecha inaugural del certamen afista, se jugará en el estadio "23 de Agosto" y corresponderá a la Zona B.

Luego de la reprogramación del comienzo del torneo, sin motivos oficiales, ahora la AFA dio a conocer cómo se disputará la jornada.

En realidad, la presentación oficial del equipo dirigido por Hernán Pellerano se producirá el miércoles 11 de febrero en Salta, cuando enfrente a Central Córdoba de Santiago por los 32avos. de la Copa Argentina. El reducto mundialista "Padre Martearena" albergará este atractivo duelo entre rivales que se conocen por haberse enfrentado en el campeonato de ascenso más importante del país y también por la Copa, oportunidad en que el "lobo" eliminó al "ferroviario" por penales en La Rioja en el 2022.

Mientras que el resto de la fecha de la Primera Nacional se desarrollará así.

Viernes 13 de febrero: a las 17, San Miguel vs Central Norte; a las 21, Atlético de Rafaela vs Almagro; a las 21.30, Godoy Cruz vs Ciudad Bolívar; a las 22, Gimnasia y Tiro vs Colegiales.

Sábado 14 de febrero: a las 17, All Boys vs Mitre, Deportivo Morón - Defensores de Belgrano, San Telmo vs Ferro Carril Oeste, Acassuso vs Chaco For Ever; a las 18, Agropecuario vs Deportivo Maipú; a las 19, Tristán Suárez vs Temperley; a las 20, Colón vs Deportivo Madryn.

Domingo 15 de febrero: a las 17, Atlanta vs Quilmes, Güemes vs Nueva Chicago, Chacarita Juniors vs San Martín (SJ); a las 17.30, Los Andes vs Almirante Brown; a las 19, Racing de Córdoba vs Estudiantes (BA) y San Martín (T) vs Patronato.

En tanto, los clubes siguen con la pretemporada y el armado de sus planteles.

Por ejemplo, Quilmes continúa reforzándose y Juan Yangali, mediocampista de 25 años, se convirtió en nuevo jugador del "cervecero" hasta diciembre del 2026, proveniente de Gimnasia y Esgrima La Plata.

Chacarita reprogramó tres de sus encuentros amistosos debido a la postergación del inicio del campeonato. El sábado se enfrentará a Real Pilar, el miércoles 28 a Excursionistas y se medirá ante Midland el 6 de febrero.

Colegiales se despidió de la pretemporada en San Nicolás para seguirla con cinco amistosos a puerta cerrada de cara al inicio de la competencia: el miércoles 21 del corriente mes contra Puerto Nuevo; el sábado ante Sportivo Italiano; el martes 27 frente a Comunicaciones y el sábado 31 jugará con Real Pilar.