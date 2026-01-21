Entrocassi invita a sumergirse en la magia del mundo andino

Juan Carlos Entrocassi invita a adentrarse en el mundo andino a través de una mirada sensible y profundamente arraigada en su experiencia. La muestra del reconocido artista plástico continúa abierta hasta el 31 de este mes en el Centro Cultural “Culturarte”.

El artista se refirió a su exposición que reúne obras de distintos momentos de la extensa trayectoria de Entrocassi, algunas realizadas a fines de la década del 90 y otras correspondientes a los años 2000, 2005, 2010 y períodos posteriores. Se trata, en ese sentido, de un recorrido que permite apreciar la continuidad de una temática que atraviesa toda su producción: el mundo andino y el ser humano que lo habita y lo transita.

“Vengo trabajando desde hacemuchísimo tiempo, desde que llegué a Jujuy hace más de 60 años, intentando plasmar el espíritu y las características del mundo andino”, explicó el artista. Su obra no se limita únicamente a la provincia, sino que dialoga con un territorio cultural más amplio que incluye al norte argentino, Bolivia y Perú. “Es todo ese lugar tan particular del mundo andino el que intento mostrar a través de la pintura”, afirmó.

MIRADA SENSIBLE | EL MUNDO ANDINO, EN LA PROFUNDA EXPERIENCIA DEL ARTISTA.

En sus cuadros aparece con fuerza lo que él define como “la magia y el carácter metafísico” de la alta montaña, la puna y la altipampa, paisaje que identifica especialmente con la Quebrada de Humahuaca.

Esa mirada no surge solo de la observación, sino de una vivencia profunda del territorio. Entrocassi recorrió extensamente la región andina, viajó por Perú y Bolivia y seidentificó con esos espacios y culturas desde múltiples dimensiones.

JUAN CARLOS ENTROCASSI

Una etapa fundamental de su vida estuvo ligada a Purmamarca, donde fue docente y convivió estrechamente con la gente del lugar.

“Salía a dibujar y a pintar toda la zona purmamarqueña, La Ciénaga, Quisquiri, Patacal, y más arriba, yendo hacia lo que hoy es el recorrido de la Cuesta del Lipán”, recordó. También participó de ceremonias tradicionales, como los señala‑mientos del ganado ovino y caprino, experiencias que marcaron profundamente su imaginario visual.

La figura del caminante en la montaña es uno de los ejes centrales de la muestra. “Todos nosotros, los que trepamos y andamos por ahí”, resumió, aludiendo a esa presencia humana pequeña pero persistente frente a la inmensidad del paisaje. Otro tema recurrente es el de los caravaneros, una imagen que para el artista tiene una dimensión especial, cargada de sentido histórico y simbólico.

La exposición presenta obras realizadas con distintas técnicas, acrílico, óleo y acuarela. A lo largo de los años, Entrocassi fue variando las paletas y los recursos expresivos, aunque manteniendo una coherencia temática clara. Muchas de las piezas expuestas corresponden a pequeños formatos, algunos de los cuales incorporan elementos que buscan otorgarles “otra dimensión”, con un contenido más icónico, que trasciende la tela tradicional.

Esta muestra funciona como un resumen de su trayectoria, aunque el propio artista aclaró que su trabajo está lejos de cerrarse. Actualmente se encuentra desarrollando una nueva serie, todavía en proceso, sin un rumbo del todo definido. “No sé para dónde va, ni qué título va a tener. Está la figura humana, eso seguro, porque un elemento importante en mi pintura es el ser humano en distintos ámbitos”, explicó.

Hoy, con una movilidad más reducida, Entrocassi pasa gran parte de su tiempo en el taller. “Todo es más lento y tengo más tiempo para reflexionar”, señaló. Para él, pintar es una forma de decir, de expresar algo que muchas veces no pasa por lo racional. “Lo que uno hace surge desde lo emotivo, desde lo sensible. La pintura es un medio expresivo que me permite decir cosas”, afirmó.

Con una larga experiencia como docente, también dejó una huella en generaciones de artistas. “Siempre hice hincapié en que tenemos que mirar más hacia dentro, hacia nuestra cultura, hacia Jujuy, y no tanto hacia otros centros culturales donde la realidad es distinta”, sostuvo. Reafirmar la identidad y la magia del mundo andino sigue siendo, a esta altura de su vida, el motor de su trabajo.

“A esta edad sigo fuerte mentalmente como para seguir intentando expresar eso que dije al principio, la magia del mundo andino”, concluyó el artista, cuya obra continúa invitando a caminar, mirar y sentir el paisaje desde la pintura.

Esta exposición, inaugurada el 12 de diciembre, se puede visitar hasta el 31 de este mes, de lunes a viernes de 8 a 20 y los sábados de 9 a 12, en la sede de “Culturarte”, ubicada en San Martín esquina Sarmiento.

Extensa trayectoria del artista plástico

Juan Carlos Entrocassi nació en la ciudad de Rosario en 1934. Allí realizó sus estudios primarios y técnicos, se formó en el Instituto Superior de Bellas Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional del Litoral, del que egresó en 1960.

Un año después dio un paso decisivo en su carrera al concretar su primera exposición individual en la Galería Prats de Rosario, en 1961. En 1962 se radicó en la provincia de Jujuy, y desde su llegada se integró activamente al movimiento de las artes plásticas locales y al ámbito de la enseñanza artística. Su labor como docente fue clave en la formación de generaciones de artistas, a quienes alentó a mirar y valorar la cultura propia, el paisaje y las tradiciones de la región.

A lo largo de su trayectoria participó en numerosas muestras colectivas e individuales en Jujuy, en distintas provincias y también en naciones vecinas vinculados al mundo andino.