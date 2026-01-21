Avanza el plan "Mejoras en Clubes Deportivos"

El Gobierno de Jujuy, mediante la Dirección Provincial de Arquitectura, dependiente del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, finalizó obras de mejora en los clubes Santa Rita, 1º de Marzo y Villa San Martín, en la capital jujeña, en el marco del plan de Mejoras en Clubes Deportivos y Espacios Recreativos.

El plan contempla la intervención integral en más de 40 espacios para el deporte y recreativos de la provincia, entre clubes, polideportivos y escuelas deportivas, para el fortalecimiento de la infraestructura destinada a la práctica deportiva, el desarrollo comunitario, el disfrute de la ciudadanía.

Durante todo 2025 y lo que va de 2026, se desplegó e inició obras en estadio "Federación de Básquet": sobre cubierta, polideportivos barrios: Norte, 23 de Agosto, polideportivo barrio El Chingo, Club Atlético Cuyaya, polideportivo barrio La Loma, club Villa San Martín, polideporto barrio Santa Rita, Club Barrio Malvinas, polideportivo 16 de Mayo, polideportivo barrio Kennedy, polideportivo Escuela República Francesa, polideportivo B3 de Alto Comedero, escuela de fútbol Soy Jujeño, polideportivo Avenida Juellar, escuela de Fútbol Brochitas Jrs, polideportivo barrio San Francisco de Álava, polideportivo El Triángulo de San Martín, polideportivo en barrio Chijra, canchas del RIM 20, sede y residencia del Círculo de Periodistas Deportivos de Jujuy, polideportivo barrio Che Guevara, polideportivo de Agua Potable, Malvinas, Sociedad Sirio Libanesa, Club 1º de Marzo, Club Santa Rita, Club Sportivo Palermo, Asociación de Básquet de Palpalá, Escuela Deportiva 9 de Julio, Palpalá, Polideportivo Barrial San José, Palpalá, Club Unión Deportiva de Maimará, Plaza y polideportivo en Loteo San Luis, El Carmen, Plaza Michaud, El Carmen, polideportivo barrio 1º de Mayo, El Carmen, Polideportivo San Expedito, en El Carmen, Polideportivo de Aguas Calientes, canchas de la Liga de Fútbol de Aguas Calientes, polideportivo municipal en Tumbaya, Plaza General Güemes, en Palpalá, Polideportivo barrio San Mateo, en Perico y polideportivo San Francisco, de Libertador General San Martín.

Ahora se finalizaron las obras en el Club Santa Rita, donde se construyeron nuevos vestuarios y sanitarios para locales y visitantes, además de trabajos de refacción en el área de oficinas administrativas y el depósito del club.

Finalmente, en el Club Villa San Martín se constituyó un espacio anexo para entrenamiento a la cancha de básquet que implicó trabajos de demolición, contrapiso, pintura, cubierta e iluminación.