Diputados se prepara para abrir el debate por el fortalecimiento del sistema democrático

En el seno de la Legislatura de la Provincia se comienza a delinear una amplia y plural agenda que regirá el trabajo en comisiones, con miras a la discusión de los proyectos de ley presentados por el bloque de Jujuy Crece para implementar a nivel local los sistemas de boleta única y voto electrónico.

En este sentido, el diputado Luciano Angelini se pronunció a favor de “modernizar el sistema electoral” y, por esta vía, “garantizar la mayor transparencia posible” a todo proceso eleccionario futuro.

Tras enfatizar que el voto electrónico y la boleta única arrojaron “exitosos” resultados en diversas jurisdicciones provinciales, dijo que es menester “favorecer un esquema de igualdad entre las fuerzas que participen con candidatos en un proceso electoral”.

Angelini, continuó señalando que anunciadas las iniciativas de referencia, “se abrirá una etapa de socialización y debate en comisiones parlamentarias, receptando inquietudes y aportes de todos los sectores involucrados en el fortalecimiento de la democracia”.