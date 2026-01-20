Vacaciones saludables: expertos advierten sobre la diarrea del viajero y el riesgo de golpes de calor en la temporada de playa



Con el inicio de la temporada de verano y el flujo de turistas hacia destinos nacionales e internacionales, los especialistas en salud subrayan la importancia de extremar los cuidados para prevenir la "diarrea del viajero", la patología más frecuente al viajar, y los cuadros de golpe de calor que afectan especialmente a los niños.

Prevención: el decálogo para evitar la diarrea del viajero



La diarrea del viajero, también conocida popularmente como "colitis", suele aparecer repentinamente durante el viaje o al regreso, causada principalmente por la ingesta de agua o alimentos contaminados. Para minimizar riesgos, se recomienda seguir la regla de oro de la OMS: “cocido, pelado o descartado”.

Recomendaciones clave:

Higiene del agua: beber exclusivamente agua embotellada (asegurando que el sello esté intacto) o previamente hervida. Evitar los cubitos de hielo y utilizar agua segura incluso para el cepillado de dientes.

Alimentación segura: consumir alimentos bien cocidos y calientes. Evitar ensaladas, vegetales crudos y frutas que no puedan ser peladas por uno mismo (como bayas o uvas).

Puestos callejeros: se aconseja no comprar comida o bebidas a vendedores ambulantes, donde la higiene y la cadena de frío suelen ser deficitarias.

Higiene personal: lavado frecuente de manos con agua y jabón, especialmente antes de comer y después de usar el baño. El uso de alcohol en gel es un aliado fundamental cuando no hay acceso a agua limpia.



Tratamiento e Hidratación: El pilar de la recuperación

El mayor riesgo de la diarrea es la deshidratación. Ante la aparición de los primeros síntomas, los especialistas sugieren:

Reposición de líquidos: beber entre 8 y 10 vasos de líquidos claros al día. Si se presentan vómitos, es importante probar la tolerancia con agua fría por sorbos y/o cucharitas.

Alimentación astringente: si se toleran los alimentos, optar por arroz blanco, pollo hervido, manzana pelada o galletitas de agua en porciones pequeñas y frecuentes.

Evitar la automedicación: no se recomienda el uso de antibióticos preventivos ni medicamentos que "corten" la diarrea sin supervisión médica, ya que en ciertos casos infecciosos pueden empeorar el cuadro.



¿Cuándo buscar atención médica urgente?

El Dr. Gerardo Laube, médico infectólogo del Hospital Muñiz de la ciudad de Buenos Aires y profesor titular de la Facultad de Medicina de la Fundación Barceló, destaca la importancia de tener presente estas pautas de alarma para evitar la progresión a cuadros de mayor gravedad:

Fiebre alta (superior a 39°C) y persistente.

Presencia de sangre, moco o pus en las heces.

Vómitos continuos que impiden la hidratación oral.

Signos de deshidratación grave (sequedad extrema de boca, mareos al ponerse de pie, orina muy oscura o nula).

“Se requiere de la consulta médica ante la presencia de vómitos y o diarrea que persistan más allá de las 48 h, y una consulta inmediata ante deposiciones con moco y sangre”, agrega Laube. “En el caso de niños y adultos mayores también se aconseja la consulta rápida por el riesgo de deshidratación”.



