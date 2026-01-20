Verano con arte: cursos de canto y danzas folclóricas

Con una variada propuesta artística pensada para aprovechar el receso de verano, se desarrollan en San Salvador de Jujuy cursos de canto y danzas folclóricas argentinas destinados a niños, jóvenes y adultos. Las actividades están a cargo de Ana Revollo, quien coordina y dicta las clases con el objetivo de acercar a más personas al mundo artístico y brindar herramientas básicas para el disfrute y la expresión cultural.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Revollo explicó que la iniciativa contempla dos cursos que se desarrollan a lo largo de cuatro semanas. "Preparé dos cursos para que en cuatro semanas de clases, hermosas pero intensas, aprendas a cantar y a bailar, y que sea el comienzo de un año lleno de disfrute", señaló. La propuesta apunta tanto a quienes tienen algún contacto previo con la música o la danza como a quienes se animan a dar sus primeros pasos en estas disciplinas.

En el área de canto, el curso está enfocado en la enseñanza de las primeras técnicas vocales, con ejercicios prácticos y progresivos. "En canto les enseño las primeras técnicas vocales, trabajamos ejercicios de respiración, ejercicios auditivos y de vocalización, y luego lo volcamos en canciones", detalló la docente. Las clases están organizadas en dos turnos: uno destinado a niños, que se dicta de 18 a 19, y otro orientado a jóvenes y adultos, de 21 a 22. Ambos horarios se desarrollan los días martes y jueves.

Por otro lado, el curso de danzas folclóricas propone un recorrido por ritmos tradicionales de la cultura argentina. Durante las clases se trabajan piezas como el gato, la zamba y la chacarera, poniendo el acento no solo en los pasos básicos, sino también en la musicalidad y la interpretación. La iniciativa busca revalorizar las danzas populares y fomentar el disfrute colectivo a través del movimiento y la música.

Las actividades se llevan a cabo en el Club Atlético Independiente, ubicado en Senador Pérez 178, un espacio que abre sus puertas para el desarrollo de propuestas culturales durante el verano. Revollo destacó que las inscripciones continúan abiertas y que existe flexibilidad para quienes se suman una vez iniciadas las clases. "Siempre hay personas que se incorporan a las segundas clases, pero hacemos un repaso de lo visto anteriormente para que nadie se quede afuera", explicó.

En cuanto al espíritu de la propuesta, la encargada de las actividades remarcó que el objetivo principal es generar un espacio de encuentro con el arte. "El objetivo de cada curso es que cada uno haga contacto con el mundo artístico que muchas veces estuvo negado durante el año por distintos motivos. En verano suele despejarse un poco la agenda y se pueden aprovechar los tiempos libres para realizar una actividad que a uno le guste", expresó.

Las personas interesadas en obtener más información o realizar consultas pueden comunicarse vía Whatsapp al 388 5799011.