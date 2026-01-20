Talleres en la reanudación de la final de ida cayó 2 a 0

Le faltó ser más práctico a Talleres ayer en el "Jardín de la República" cuando jugó los últimos 45' de la final de ida del Torneo Regional donde perdió 2 a 0 con Tucumán Central que amplió el marcador sobre el cierre con un gol de Ovejero sumado al del domingo de Medina. La lluvia siguió jugando un papel importante en el encuentro que se dividió ayer en dos tiempos, uno de 23' y otro de 22'.

La serie que sigue abierta se definirá el domingo a la tarde en el "Plinio Zabala" que espera tener un gran marco de público. Además de extrañar en la zaga, la experiencia de Arroyo, ya cumplió la sanción, el "expreso" sorprendió al buscar jugar al ras del suelo en un campo complicado y no sostener el planteo perfecto que hizo en San Pedro, recuperar y jugar a las espaldas de la defensa.

Entonces ayer un desborde de Smith complicó al golero Fernández tras la pifia de Huichulef que Ríos sacó desde la línea, lo más peligroso en esta etapa. En Talleres, Morales, Tarcaya y Ríos fueron amonestados en ese periodo y eso lo condicionó. El elenco de Walter Arrieta sin claridad empujó.

En la segunda mitad Víctor Godoy no quiso arriesgar y sacó a Ríos para que ingresara Rojas y también apostó a Coria reemplazando a Brylko que siempre juega de espaldas al arco. Algo mejoró en el "expreso" y a los 8' un centro que pifió Barrera, le quedó servida a Coria que remató sólo pero tapó muy bien Moyano contra el palo. Después un zurdazo de Ruiz hizo suspirar al banco del "expreso" . Luego un tiro libre de Ruiz, que anticipó Magno se fue por apenas encima del travesaño.

En los minutos finales y antes que se marque la adición, apareció el ingresado Ovejero, ante la siesta de Rojas en la marca, para meter de cabeza el segundo gol del "rojo" de Villa Alem frente a las dudas del guardametas Fernández en el área chica.