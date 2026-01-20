20°
Deportes

Sevilla rescató valioso un empate

Sevilla, dirigido por el argentino Matías Almeyda, rescató ayer un empate 2-2 ante Elche en el estadio Martínez Valero, por la vigésima fecha de LaLiga en un partido que parecía encaminado para el conjunto local, pero que terminó con un cierre dramático y con Akor Adams como protagonista absoluto gracias a un doblete que salvó a los sevillanos.

Martes, 20 de enero de 2026 00:00

El equipo de Eder Sarabia golpeó primero y se fue al descanso arriba tras el 1-0 de Aleix Febas a los 13 minutos, con una definición precisa al palo corto después de una pared con Neto.

Sevilla tuvo momentos de dominio y acumuló llegadas, pero chocó con un Iñaki Peña determinante, mientras que del otro lado también hubo intervenciones claves de Vlachodimos para sostener el marcador corto.

En el complemento, Elche aumentó la ventaja a los 10 minutos con el 2-0 de Germán Valera, que apareció tras un córner y sacó un zurdazo de primera junto al palo para estirar diferencias.

Con esa ventaja, el local pareció controlar el ritmo y hasta tuvo situaciones para liquidarlo, aunque Sevilla siguió insistiendo y movió el banco buscando una reacción.

La remontada visitante empezó a tomar forma a los 30 minutos, cuando Adams empujó en el área para el 2-1 y le puso suspenso al cierre. Ya en tiempo de descuento, el árbitro De Burgos cobró penal por mano de Álvaro Rodríguez tras una acción dentro del área, y en el 47 el delantero nigeriano lo cambió por gol para sellar el 2-2 definitivo en un final de infarto.

Con este resultado, Elche está octavo con 24 unidades; mientras que su rival de ayer sigue decimocuarto con 21 puntos y la aumentando en críticas por el presente futbolístico.

 

