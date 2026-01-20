Las OSC y el tratado UE-Mercosur

Europa y Argentina comparten una extensa historia de interacción y colaboración que ha sido fundamental en la configuración de nuestro presente. Si bien los inicios estuvieron marcados por procesos complejos, esta rica historia ha sentado las bases de nuestra configuración actual en términos de producción, convivencia y articulación cultural, elementos que hoy impulsan nuestro futuro.

Las circunstancias globales actuales abren nuevas oportunidades para nuestro país. Estas perspectivas cobran especial relevancia en el Norte Grande de Argentina donde confluyen una gran diversidad biológica y étnica y el motor de expansión agropecuaria impulsado por una fuerte corriente migratoria. A su vez, la transición energética coloca al litio y a la región noroeste que lo alberga en el centro de la agenda nacional y global, lo que exige construir colectivamente una estrategia regional. Sin embargo, estos potenciales productivos conviven con los peores indicadores sociales del país, como pobreza, indigencia, NBI, acceso a agua potable, salud y empleos formales. Además, esta región alberga el 80% de los bosques nativos, más del 80% de la biodiversidad y más del 50% de los humedales y ríos del país. Sin duda una tierra de profundos contrastes.

El acuerdo comercial integral entre la Unión Europea y el Mercosur se posiciona como un pacto crucial para ambos bloques regionales, con la promesa de lograr importantes avances en múltiples frentes. Diseñado para fortalecer la economía de ambas regiones, mejorando la competitividad al asegurar y diversificar las cadenas de suministro de materias primas y fuentes de energía. Se espera que el acuerdo impulse el comercio y la inversión bilateral, sirviendo como motor para el crecimiento económico y la generación de empleo. Además su implementación representa un cambio de paradigma, estableciendo compromisos sin precedentes en la lucha contra el cambio climático, incluida la mitigación de la deforestación.

PROYECTO IMPACTO VERDE | UNA INICIATIVA DE LA UE QUE PROMUEVE LA SOSTENIBILIDAD Y LA BIOECONOMÍA.

En el ámbito social y ambiental, el pacto tiene como objetivo fomentar el desarrollo sostenible en ambas regiones, fortaleciendo los derechos laborales y la protección del medio ambiente. Finalmente, el acuerdo busca cimentar y profundizar los lazos políticos, económicos y culturales entre las dos regiones, asegurando y consolidando la presencia de la Unión Europea en el bloque del Mercosur.

Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) son un actor relevante en los territorios para acompañar el desarrollo empresarial y productivo con el compromiso social y ambiental, creando sinergias poderosas. El Tratado podrá afianzar el tejido empresarial aportando nuevos flujos financieros, aumento de las capacidades logísticas y escalabilidad, mientras que las ONG traen consigo conocimientos especializados, redes comunitarias, experiencia y enfoques a largo plazo en cuestiones como la reducción de la pobreza, la igualdad de género o la conservación ambiental. La colaboración y la sinergia entre ambas miradas del territorio se alinean garantizando el desarrollo más sostenible y duradero al que apunta el Tratado.

El mundo actual demanda nuestras producciones mineras, energéticas, forestales y alimenticias. Esta demanda debe impulsarnos a buscar permanentemente alternativas que promuevan la eficiencia energética, la preservación de la biodiversidad y la inclusión social. En esta búsqueda reside nuestra oportunidad para posicionar mejor nuestros productos en el mercado europeo, garantizando así la protección adecuada de nuestros bienes y servicios ambientales, y el bienestar de nuestras poblaciones.

(*) Esta nota refleja los pensamientos de las instituciones ProYungas, Fundación Gran Chaco y Fundación Pronorte, que participan en consorcio del Proyecto Impacto Verde, financiado por la Unión Europea.