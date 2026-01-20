Intenso operativo en respuesta a tormentas

Tras el fuerte temporal que azotó a diversos sectores de la provincia, el Gobierno de Jujuy puso en marcha un plan de respuesta multisectorial para normalizar la transitabilidad y asistir a los damnificados.

El operativo, que integra a organismos de seguridad, vialidad y asistencia social, busca dar solución inmediata a los incidentes provocados por el arrastre de sedimentos y la caída de árboles.

El foco principal de los trabajos se concentró en la ruta nacional 9, específicamente a la altura del Paraje Chañarcito (kilómetro 1748). En dicho sector, maquinaria pesada de Vialidad Nacional, con el apoyo de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la provincia, trabajó intensamente en el despeje de la calzada para restablecer el flujo vehicular. Las autoridades informaron que la estrategia de respuesta incluyó la colaboración estrecha entre Defensa Civil, Recursos Hídricos, Vialidad Provincial y la Policía de la Provincia. Este equipo coordinado intervino puntualmente en los tramos donde se registraron desprendimientos de rocas o acumulación de lodo que interrumpen el tránsito.

Las inclemencias climáticas también afectaron el normal traslado de las comunidades educativas. El Ministerio de Educación confirmó que, debido al estado de los caminos, se suspendió el ascenso de docentes hacia la localidad de Catua. Para garantizar la integridad del personal, se dispuso que los docentes que permanecían en Susques pudieran descender de forma segura. Asimismo, se articuló con instituciones locales para brindarles albergue transitorio, alimentación y asistencia hasta que las condiciones permitan el retorno.

En el ámbito urbano, Defensa Civil y brigadas de Incendios Forestales trabajaron en el despeje de árboles de gran porte, destacándose la intervención en la intersección de las calles 19 de Abril y Lavalle en la capital jujeña.

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Humano realizó un relevamiento en las zonas más críticas. Si bien se mantiene el estado de alerta, las autoridades informaron que no se registran personas evacuadas ni víctimas fatales. Dado que los daños principales se concentraron en la infraestructura vial y el espacio público, no fue necesaria la intervención directa en viviendas particulares por el momento.

Agua Potable

La empresa estatal desplegó un operativo técnico integral en toda la provincia para mitigar los efectos de la crecida de los ríos y los altos niveles de turbiedad en las fuentes de captación. Con tareas de limpieza, sectorización y direccionamiento en distintos puntos del territorio, se garantiza la provisión del suministro.

Desde el Gobierno se instó a la población a circular con extrema precaución y a mantenerse informada a través de los canales oficiales. El monitoreo junto a los servicios meteorológicos continúa de forma permanente para emitir alertas tempranas ante posibles nuevas tormentas en la provincia.

Recursos Hídricos y Vialidad

LABOR | LIMPIEZA EN UNA RUTA POR CAÍDA DE MATERIAL ÁRIDO DE LOS CERROS.

Vialidad y Recursos Hídricos de la Provincia movilizaron equipos ante afectaciones propias del clima en cada una de las regiones, las que en muchos casos deben abordarse una vez bajen las crecidas; a la vez, las obras preventivas lograron el menor impacto sobre poblaciones.

Los equipos de la Dprh se movilizaron para obras de restablecimiento de cauces y otras a diferentes puntos de las regiones Valle y Quebrada, entre ellos: río Yala, en sector Los Nogales; arroyo Las Martas, en barrio Antártida, Palpalá; arroyo Las Martas, en sector B3 de Alto Comedero; en Huacalera, sectores El Perchel, La Huerta y Quitacara, con 3 máquinas, y en Purmamarca, con tres máquinas en sectores Chalala, Tunalito y río Purmamarca.

Se destacó el óptimo funcionamiento de los sistemas preventivos con obras que se realizaron desde mayo de 2025 hasta el inicio de la temporada de lluvias concentradas en el marco del Plan Hídrico Provincial.

Los trabajos de la DPV se dieron de inmediato a las afectaciones sobre la red vial provincial gracias a equipos apostados en sus 11 campamentos distribuidos en las cuatro regiones de Jujuy. Los equipos se movilizaron desde los campamentos hasta puntos afectados por las lluvias y sus resultantes (crecidas de ríos que cortan rutas, roturas de calzadas, caídas de árboles, depósito de material sobre calzada), e iniciaron la tarea si las condiciones lo permiten, o aguardan al primer momento posible, como es el caso de cuando es necesario la bajada de los caudales de ríos que cruzan rutas.

Ayer, los equipos de la DPV se movilizaron hacia diferentes puntos de rutas provinciales (RP) y para tareas diversas: RP 83, hacia varios sectores (Valle Colorado, Valle Grande, Santa Ana, Caspalá, San Francisco y Libertador); RP 35, sector Tilquiza; RP 29, río Tesorero; RP 20, sector Los Blancos; RP 26 y RP 48.

En los casos de las rutas 83, 29, 48 y 35, además de restablecimiento de calzada y despejes de material vario, es necesario que baje el caudal de los ríos que las atraviesan para el restablecimiento de condiciones de transitabilidad.