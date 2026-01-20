Dos detenidos y elementos recuperados, tras persecución

El personal policial de la Subcomisaría de San Francisco de Álava detuvo a dos hombres que minutos antes habían robado en una casa del barrio capitalino homónimo. Las imágenes de las cámaras de seguridad permitieron ubicar a los sujetos mientras intentaban darse a la fuga con el botín. Los aprehendidos fueron trasladados a la dependencia para quedar alojados a disposición de la Justicia.

El ilícito fue advertido días pasados a la noche, en momentos que los vecinos del mencionado sector barrial dieron aviso al sistema 911 acerca de un robo ocurrido en la calle Maíz Gordo.

A raíz de esto, de inmediato se presentó en el domicilio señalado una comisión policial de la dependencia barrial y del Centro de Gestión de la Unidad Regional 1.

En el escenario del hecho, alrededor de las 22 los agentes verificaron que los sujetos habían violentado la puerta de una casa. Allí se entrevistaron con los moradores, quienes refirieron que los sospechosos se llevaron un televisor de 50 pulgadas y una plancha.

Fue entonces que los uniformados dispusieron un operativo para dar con el paradero de los sujetos, luego de las imágenes de las cámaras de seguridad del sector y con los testimonios de vecinos que oficiaron de testigos de la fuga. Así se logró identificar a dos hombres.

El rastrillaje dio inicio en las calles aledañas al escenario del ilícito, el cual permitió divisar a los fugitivos en cercanías de una cancha de fútbol. Los mismos, al ver el móvil policial, comenzaron a correr dando inició a una persecución, luego de abandonar en el lugar la plancha sustraída.

Sin embargo, tras pocas cuadras recorridas los dos sujetos fueron reducidos por los agentes. Se trataba de hombres de 31 y 34 años, quienes fueron trasladados a la Subcomisaría de San Francisco de Álava por disposición del ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Por otro lado, continuaron las tareas investigativas para dar con los elementos robados. Así fue cómo este accionar permitió ubicar el televisor de 50 pulgadas en una casa de la calle Escaya. Allí, la moradora lo entregó voluntariamente manifestando que lo había encontrado cerca del ingreso a su propiedad.

Finalmente, luego de la captura de los protagonistas del ilícito los elementos fueron devueltos a los dueños tras acreditar que les pertenecía.