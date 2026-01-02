Año Nuevo: el SAME realizó 97 asistencias

La primera guardia del año dejó una secuela de accidentes viales graves en la provincia, con un balance de un fallecido y al menos 25 personas lesionadas, según el informe del SAME. El organismo realizó 97 asistencias durante el 1 de enero, muchas de ellas por hechos de alta complejidad.

Desde el SAME señalaron que la jornada se distinguió no por la cantidad, sino por la severidad de los incidentes, donde el consumo de alcohol apareció como un factor determinante en los casos más críticos.

El primer hecho fatal ocurrió en Palpalá, donde un joven falleció tras caer de su motocicleta. Según los reportes, circulaba sin casco y bajo los efectos del alcohol. Poco después, en Humahuaca, un automóvil conducido por una persona alcoholizada chocó contra un colectivo, provocando heridas leves en 18 pasajeros que no requirieron traslado.

Uno de los siniestros más complejos tuvo lugar en la ruta entre Bárcena y Volcán, con un choque frontal entre tres vehículos. Seis personas resultaron heridas, una de ellas con un traumatismo craneoencefálico grave. El operativo demandó un amplio despliegue de recursos y todos los pacientes fueron derivados al hospital Pablo Soria.

Además de los incidentes viales, el SAME atendió numerosas peleas con heridas por armas blancas y traumatismos, en su mayoría asociadas al consumo de bebidas alcohólicas. El organismo también cubrió eventos masivos como la Chaya de Mojones en Maimará.

Ante la seguidilla de incidentes, desde el organismo reiteraron el llamado a la responsabilidad, insistiendo en no conducir bajo los efectos del alcohol, utilizar los elementos de protección y respetar las normas de tránsito para prevenir más tragedias.