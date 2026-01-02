Fiscalía investiga la muerte de un hombre calcinado en la Comisaría del Chingo

Esta tarde el Fiscal Regional Gullermo Beller informó las actuaciones y medidas adoptadas para el caso del hombre que murió tras provocar un incendio en una celda de la Seccional 61°.

El Ministerio Público de la Acusación, brindó una conferencia de prensa desde el Despacho fiscal, ubicado en Urquiza N° 462, donde informaron los detalles investigativos de la causa de muerte del hombre que murió calcinado en la comisaría del Chingo la mañana del viernes 26 de diciembre, el mismo encontraba con asistencia ARM, debido a falla multiorgánica, en la sala de terapia intensiva del hospital "Pablo Soria".

"Buscamos esclarecer lo que sucedió anteriormente, porque se produjo la muerte y si hay alguna resposanbilidad" expresó Beller.

Beller señaló que la causa se encuentra en plena etapa investigativa y que se dispuso la realización de una autopsia, la cual se llevará a cabo el lunes a las 8:30. El objetivo es determinar con precisión la causa de muerte y descartar cualquier otra circunstancia previa al fallecimiento. Indicó además que, si bien en un primer momento la familia se mostró reticente, la medida resulta obligatoria al tratarse de una muerte no natural.

En paralelo, el MPA avanza con la recolección de pruebas, entre ellas informes de criminalística, historia clínica del hospital, peritajes de Bomberos y el secuestro de elementos relevantes como libros de guardia, actas y teléfonos celulares del personal policial que intervino en el procedimiento. Estas diligencias buscan establecer si el accionar policial se ajustó a los protocolos vigentes y si existe algún tipo de responsabilidad.

El fiscal aclaró que, por el momento, la causa está caratulada para establecer las causales del deceso y que no se investiga un homicidio. Asimismo, sostuvo que no hay indicios de la participación de terceros, aunque remarcó que no se descarta ninguna hipótesis hasta contar con el resultado de la autopsia.