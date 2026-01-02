Aumentaron los precios de los trámites en la Policía de Jujuy

La Policía de la Provincia de Jujuy informó que, a partir del 1 de enero, entró en vigencia una actualización de la Ley de Tasas Retributivas, lo que derivó en un incremento en el valor de los trámites más solicitados en comisarías y seccionales.

Entre los servicios que registraron cambios se encuentran los vinculados a documentación personal y laboral. Los nuevos importes son los siguientes:

Planilla prontuarial (primera vez): $12.000

Planilla prontuarial (renovación): $9.000

Certificado de convivencia: $5.000

Certificado de residencia: $3.000

Exposición por justificativos de inasistencia laboral (ante falta de transporte, por ejemplo): $3.000

La actualización impacta directamente en trámites de alta demanda ciudadana, como la obtención o renovación de la planilla prontuarial (requisito habitual para empleos, licencias de conducir y otros), así como en los certificados de residencia y convivencia, necesarios para diversos procedimientos administrativos.

Según la información oficial, los nuevos precios ya están implementados en toda la provincia.