Un verano para disfrutar, aprender y hacer nuevos amigos

Con la llegada del verano, muchas familias comienzan a buscar propuestas recreativas y educativas para que niñas y niños puedan disfrutar de sus vacaciones de una manera sana, divertida y segura. En ese marco, la colonia de vacaciones Pato al Agua se presenta como una de las mejores opciones para esta temporada, combinando juego, deporte y aprendizaje en un entorno cuidado y pensado especialmente para la infancia.

La colonia comienza el próximo 5 de enero y ya se están ocupando los últimos cupos disponibles, por lo que desde la organización invitan a mamás, papás y familias a no dejar pasar esta oportunidad. La propuesta está destinada a niñas y niños de 4 a 13 años, con actividades adaptadas a cada edad y coordinadas por un equipo de profesores capacitados, con experiencia y una gran vocación para trabajar con chicos.

Entre las actividades principales se destacan las clases de natación, una de las más esperadas por los chicos, que se desarrollan en pileta propia, garantizando comodidad y seguridad. Además, la colonia ofrece una amplia variedad de deportes, juegos recreativos, dinámicas grupales y actividades al aire libre, pensadas para estimular el compañerismo, la creatividad y el movimiento.

Horarios

La colonia de vacaciones Pato al Agua funciona de lunes a viernes, de 8.30 a 12.30, en las instalaciones del RIM 20, un espacio amplio y adecuado para el desarrollo de todas las propuestas.

Inscripciones

Para inscripciones y más información, las familias pueden comunicarse a los teléfonos 388 4864118, 388 4443108 o 388 5125306.

Además, hay una promoción especial: 15% de descuento en la inscripción mencionando esta publicación.

Pato al Agua propone un verano diferente, donde la diversión va de la mano del aprendizaje y los buenos recuerdos. No te cuelgues, que los cupos vuelan.