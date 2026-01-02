Shakira en el 2025 fue unade las que ganó más US$

La artista colombiana Shakira realizó durante 2025 una exitosa gira mundial con Las mujeres ya no lloran World Tour, brindando dos conciertos en Argentina, en los que visitó Buenos Aires y Córdoba.

Según la revista Forbes especializada en el negocio del entretenimiento, la cantante se mantuvo entre las figuras más rentables de ese año, impulsada por el éxito de sus giras internacionales y el control de su catálogo musical.

Las giras representan más del 75% de los ingresos anuales de los artistas y Shakira es parte del reducido grupo capaz de llenar estadios en distintas partes del mundo.

El regreso de la cantante a los escenarios tuvo un impacto inmediato en su facturación y en su proyección internacional.

Sus presentaciones no solo agotaron localidades, también reforzaron su presencia en mercados clave de América, Europa y otras regiones, demostrando que su poder de convocatoria sigue intacto.

El informe subraya que el modelo actual de la industria favorece a artistas con propuestas en vivo de gran escala. En ese terreno la colombiana sobresale por su capacidad para conectar públicos de distintas generaciones, combinando clásicos de su repertorio con material reciente y una puesta en escena para grandes audiencias.