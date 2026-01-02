Separaciones y aniversarios de parejas famosas internacionales

El actor de Hollywood, Mel Gibson, y la guionista Rosalind Ross dieron fin a su relación tras nueve años en pareja y un hijo juntos. Según explicaron los protagonistas, la separación tuvo lugar hace un año, pero decidieron mantenerlo en secreto hasta ahora.

La pareja se conoció en 2014 a través de amigos en común para poco tiempo después oficializar su relación. En 2017, el romance dio la bienvenida a su hijo Lars, días antes de que Gibson recibiera una nominación al Oscar a Mejor Director por la película Hacksaw Ridge.

"Aunque es triste cerrar este capítulo de nuestras vidas, estamos bendecidos con un hermoso hijo y seguiremos siendo los mejores padres posibles", hicieron saber a través de un comunicado en la revista People.

Emma Heming

A pocas horas de cerrar el 2025, Emma Heming celebró su decimoctavo aniversario junto al actor estadounidense Bruce Willis. Con un emotivo posteo la modelo abrió su corazón con palabras que emocionaron a sus seguidores.

El vínculo comenzó en 2007 y se formalizó la relación con una primera aparición pública un año después. La pareja construyó una unión sólida que se volvió vital tras el diagnóstico de afasia y demencia frontotemporal del actor, momento en que ella asumió el rol de su principal sostén y cuidadora.