Premiaron a los más destacados del 2025

La Federación Jujeña de Vóley llevó adelante el acto de cierre de la temporada 2025, un encuentro que reconoció el esfuerzo y el compromiso de los clubes afiliados, así como la trayectoria de personas que marcaron la historia de la institución. El evento también sirvió para celebrar la formación de nuevos técnicos, en distintos niveles, quienes lograron aprobar en el 2025 el respectivo curso para tal fin.

La ceremonia, realizada en el Centro Vecinal de 1º de Marzo, reunió a autoridades de la entidad, presidentes y delegados de clubes, cuerpos técnicos, árbitros, jugadores, jugadoras y familias que acompañaron, dejando una imagen que puso de manifiesto el trabajo sostenido en el desarrollo del vóley en la provincia. No faltó absolutamente nadie del ambiente deportivo.

El presidente de la Federación, Oscar Lozano, encabezó el acto y destacó que "el acompañamiento fue muy lindo y ver gente que ha contribuido con la historia de los 50 años de la Federación me ha complacido bastante porque eso significa que se han sentido reconocidos y es el mejor premio para nosotros como Comisión Directiva".

Lozano también consideró que el trabajo de los clubes fue importante durante la temporada que recientemente finalizó, ya que cada uno siguió apostando fuerte a todas sus divisiones, sobre todo a las formativas. "Por supuesto que el balance fue altamente positivo", afirmó.

En este marco, el acto decretó el cierre formal de la temporada en el que el trabajo desarrollado a lo largo del año tuvo un único objetivo: el crecimiento del vóley en toda la provincia.

En primera instancia, se realizó adelante el reconocimiento a personas relevantes y destacadas que han contribuido de manera significativa a la historia y consolidación del vóley, poniendo en valor su trayectoria y compromiso con la disciplina.

Luego, fue turno de la entrega de diplomas honoríficos a quienes culminaron las distintas propuestas de capacitación impulsadas durante este año, correspondientes a los cursos de Técnico Provincial, nivel I y II, y Técnico Nacional, nivel I, reafirmando la importancia de la formación como eje del desarrollo deportivo.

El acto concluyó con la premiación de los clubes destacados del Torneo Anual "Adalberto Tancho Mechulán", en las diferentes categorías, tanto en la rama femenina como masculina, en un clima de celebración, reconocimiento y camaradería.

De esta manera, pasó otra temporada del vóley jujeño, donde la competencia activa y continua fue clave.