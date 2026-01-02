"Ojalá sea un buen partido y que sea para disfrutar"

Contando las horas, para lo que será el domingo a las 18 en el estadio "Plinio Zabala", la semifinal de ida entre Atlético Talleres y Atlético San Pedro por el Torneo Regional Federal Amateur 2025/26.

La terna arbitral en Perico estará encabeza por Nelson Bejas asistido por Leila Argañaraz y Axel Santillán, todos de Tucumán

En la previa, el DT del "millo", Carlos Morales Santos, ante El Tribuno de Jujuy anticipó que "será un partido largo, sabemos que Talleres tiene muy buen equipo, ya lo hemos enfrentado y visto. Será difícil pero también se la pondremos difícil, somos dos equipos que por algo están en semifinal, luego de llaves durísimas, ellos con Zapla y nosotros con Pocitos. Ojalá que salga un buen partido y que sea para disfrutar. Siempre uno sueña despierto y tenemos con qué. En estas instancias la localía no pesa mucho y pasará el que sea más valiente para jugar estos partidos". En esa línea adelantó que "nosotros más que estar atentos a ellos, tenemos que estar pendiente de lo nuestro, que es no perder pelotas fáciles que nos compliquen porque tenemos una estructura de juego donde debemos ser exactos y no quedar mal parados para que nos agarren de contra. Hacemos hincapié en lo nuestro para complicar al rival y hasta ahora mal, no nos fue, pero siempre hay que agregarle algo más, pero dependerá de como se levanten todos, ese día", explicó.

También contó que "después de ganarle a Pocitos y lograr la clasificación, fue un esfuerzo muy grande con el calor y jugando con uno menos. Llegaron Agustín Durán, Ulises Virreyra, Rodrigo Velázquez y Facundo Jaramillo. Necesitábamos un defensor, otro volante y un delantero más. Lo pudimos conseguir además son de la zona y estoy contento por lo que pudieron conseguir los dirigentes", agregando que "es un selectivo, a Ulises (Virreyra) y 'Flecha' (Velázquez) ya los conozco de hace tiempo, Durán y Jaramillo los conozco de haberlos enfrentado pero uno busca referencias e información de como son como personas que me interesa mucho. Todos van a estar todos disponibles, pero venimos con el equipo armado hace un tiempo y veremos quién puede entrar entre los once. Además vuelve Valenzuela y Alexis Franco. La única baja que tenemos es Lautaro Díaz que está desgarrado".

Al final marcó que "es la primera vez que el club jugará esta instancia de semifinal en el Regional, son muchas juntas que le pasan a este club hace dos años, de haber repetido Copa Jujuy, haber salido campeón de la Liga, pasar a semifinal y el año pasado también ganar todo. Un poco uno se pone más exigente. Hoy se logró tener mayor aprendizaje", sentenció.