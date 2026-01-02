23°
2 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

alto comedero
Pareja Detenida
Cultura
PRECARNAVAL
crimen
Santa Fe
inteligencia artificial
SALTA
PArque Belgrano
IES 11
alto comedero
Pareja Detenida
Cultura
PRECARNAVAL
crimen
Santa Fe
inteligencia artificial
SALTA
PArque Belgrano
IES 11

DÓLAR OFICIAL

$1480.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1530.00

3884873397
PUBLICIDAD
Edicion Impresa

Chelsea despidió a Maresca

Chelsea FC confirmó oficialmente la salida de Enzo Maresca como entrenador del primer equipo, una decisión que se venía madurando en silencio desde el cierre de 2025 y que terminó de estallar en un contexto de tensiones internas, resultados irregulares y una relación quebrada entre el técnico y la dirigencia, según narra la prensa británica.

Viernes, 02 de enero de 2026 00:00

“Chelsea Football Club y el entrenador Enzo Maresca decidieron separarse”, informó la institución londinense en un escueto comunicado difundido ayer. El texto oficial le agradeció al entrenador italiano por los títulos obtenidos -la UEFA Conference League y el Mundial de Clubes de la FIFA-, pero dejó en claro que el club considera que un cambio en el banco de suplentes es la mejor vía para “volver a encarrilar la temporada”, con objetivos aún abiertos en cuatro competiciones, incluida la clasificación a la próxima Champions League.

Durante las últimas semanas de diciembre, distintos medios británicos habían anticipado un clima cada vez más espeso en el seno del club. En ese sentido, The Guardian fue categórico: “La relación de Maresca con la directiva se quebró y la ruptura llevó a las partes a una separación de caminos”. The Sun había adelantado que el desgaste era especialmente profundo con el copropietario Behdad Eghbali y con los directores deportivos Laurence Stewart y Paul Winstanley.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD