22°
2 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Pareja Detenida
Cultura
PRECARNAVAL
crimen
Santa Fe
inteligencia artificial
SALTA
PArque Belgrano
IES 11
El tiempo en Jujuy
Pareja Detenida
Cultura
PRECARNAVAL
crimen
Santa Fe
inteligencia artificial
SALTA
PArque Belgrano
IES 11
El tiempo en Jujuy

DÓLAR OFICIAL

$1480.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1530.00

3884873397
PUBLICIDAD
Deportes

Argañaraz, el cuarto refuerzo

Abel Argañaraz, quien defendió los colores de Gimnasia en la temporada 2023, retorna al club a partir de la próxima semana. La directiva "albiceleste" confirmó que el delantero de 27 años se convirtió en el cuarto refuerzo, después de arreglar económicamente su contrato.

Viernes, 02 de enero de 2026 00:00

El tucumano viene de jugar en la Serie D del fútbol italiano -antes estuvo en Andorra e Indonesia- y regresa al "lobo", donde fue compañero del técnico Hernán Pellerano (defensor), del coordinador Julio Chiariani (arquero) y se reecontrará Guillermo Cosaro, Emiliano Endrizzi, Francisco Maidana, Hugo Soria, entre otros.

El punta conoce a la perfección al club y a varios compañeros, siendo un punto a favor, ya que no necesitará una etapa de adaptación. Si el DT considera que está en condiciones de jugar, será titular de entrada.

Por otro lado, los dirigentes se encuentran trabajando a full en la llegada de los refuerzos. La idea es que cuando el lunes se arranque la pretemporada, Pellerano tenga a su disposición el plantel que afrontará tanto la Primera Nacional como la Copa Argentina.

Para el flamante DT considera que es fundamental mantener la base del grupo para poder pelear nuevamente arriba, pero hay varios que optaron por otros rumbos por diferentes motivos, como Alejandro Quintana, Bruno Palazzo, Santiago Camacho, Sebastián Anchoverri o Rodrigo Velázquez, debiendo encontrar a sus reemplazantes.

Es indudable que la prioridad es un centrodelantero de área, puesto difícil de conseguir, más en un mercado de pases que entra en la etapa definitoria. Vale recordar que las caras nuevas serán Delfor Minervino, Claudio Pombo y Mauro Cachi.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD