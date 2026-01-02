Argañaraz, el cuarto refuerzo

El tucumano viene de jugar en la Serie D del fútbol italiano -antes estuvo en Andorra e Indonesia- y regresa al "lobo", donde fue compañero del técnico Hernán Pellerano (defensor), del coordinador Julio Chiariani (arquero) y se reecontrará Guillermo Cosaro, Emiliano Endrizzi, Francisco Maidana, Hugo Soria, entre otros.

El punta conoce a la perfección al club y a varios compañeros, siendo un punto a favor, ya que no necesitará una etapa de adaptación. Si el DT considera que está en condiciones de jugar, será titular de entrada.

Por otro lado, los dirigentes se encuentran trabajando a full en la llegada de los refuerzos. La idea es que cuando el lunes se arranque la pretemporada, Pellerano tenga a su disposición el plantel que afrontará tanto la Primera Nacional como la Copa Argentina.

Para el flamante DT considera que es fundamental mantener la base del grupo para poder pelear nuevamente arriba, pero hay varios que optaron por otros rumbos por diferentes motivos, como Alejandro Quintana, Bruno Palazzo, Santiago Camacho, Sebastián Anchoverri o Rodrigo Velázquez, debiendo encontrar a sus reemplazantes.

Es indudable que la prioridad es un centrodelantero de área, puesto difícil de conseguir, más en un mercado de pases que entra en la etapa definitoria. Vale recordar que las caras nuevas serán Delfor Minervino, Claudio Pombo y Mauro Cachi.