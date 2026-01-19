URGENTE. Las clases en Jujuy comienzan el 2 de marzo

El Ministerio de Educación de la provincia confirmó el cronograma para el año escolar 2026. La principal novedad es la implementación de un calendario trimestral diseñado para optimizar los tiempos pedagógicos y reducir el ausentismo en las instancias de evaluación por lo que el ciclo lectivo iniciará el próximo lunes 2 de marzo.

Etapa de Acompañamiento será desde el 18 de febrero. Antes del inicio formal de clases, se llevarán a cabo instancias específicas según el nivel educativo:

Nivel Inicial: Periodo de entrevistas con las familias y reconocimiento de los espacios escolares para los más pequeños.

Nivel Primario: Instancia de fortalecimiento y acompañamiento para estudiantes que tuvieron bajo rendimiento durante el ciclo 2025.

Nivel Secundario: Se estrena un sistema de Tutorías obligatorio los días 18, 19, 20, 23 y 24 de febrero, previo a las mesas de examen.

Mesas de Examen y Jornadas

Para evitar la deserción en las evaluaciones, las mesas de examen para quienes adeuden materias se concentrarán los días 26 y 27 de febrero. Las jornadas institucionales para docentes se realizarán en la misma semana, divididas por niveles (24/02 para Inicial/Primaria y 25/02 para Secundaria).