Gobierno Nacional
Ministerio de Eduación
Cindac
PALPALÁ
Ciclo lectivo 2026
intensas lluvias
mundial de fùtbol 2026
Griselda
Boca
Informacion General

URGENTE. Las clases en Jujuy comienzan el 2 de marzo

Es para todos los niveles inicial, primario y secundario informó el Ministerio de Educación. . La reorganización del calendario busca reducir el ausentismo en mesas de examen.

Lunes, 19 de enero de 2026 12:10

El Ministerio de Educación de la provincia confirmó el cronograma para el año escolar 2026. La principal novedad es la implementación de un calendario trimestral diseñado para optimizar los tiempos pedagógicos y reducir el ausentismo en las instancias de evaluación por lo que el ciclo lectivo iniciará el próximo lunes 2 de marzo. 

Etapa de Acompañamiento será desde el 18 de febrero. Antes del inicio formal de clases, se llevarán a cabo instancias específicas según el nivel educativo:

Nivel Inicial: Periodo de entrevistas con las familias y reconocimiento de los espacios escolares para los más pequeños.

Nivel Primario: Instancia de fortalecimiento y acompañamiento para estudiantes que tuvieron bajo rendimiento durante el ciclo 2025.

Nivel Secundario: Se estrena un sistema de Tutorías obligatorio los días 18, 19, 20, 23 y 24 de febrero, previo a las mesas de examen.

Mesas de Examen y Jornadas

Para evitar la deserción en las evaluaciones, las mesas de examen para quienes adeuden materias se concentrarán los días 26 y 27 de febrero. Las jornadas institucionales para docentes se realizarán en la misma semana, divididas por niveles (24/02 para Inicial/Primaria y 25/02 para Secundaria).

 

