Semana de la danza con el bailarín Franco Cadelago

Desde hoy, en la Escuela Arte Ríos del barrio Almirante Brown de esta capital (calle Malvinas 187), habrá una semana completa de aprendizaje de la danza con el maestro Franco Cadelago, con trayectoria en el Teatro Colón de Buenos Aires.

Será para los niveles avanzado, intermedio e inicial ‑ intermedio (niñas y niños de 7 a 11 años).

Por informes e inscripción, los interesados podrán llamar o mandar mensajes al 3885708625.

Cadelago, en 1994, comenzó su carrera a los 12 años, y desde 1998 se formó en el Teatro Colón con prestigiosos maestros como Alejandro Totto, Silvia Bazilis, Estela Herman, Guido De Benedetti, Raúl Candal y en el Estudio Julio Bocca.

Entre otras distinciones recibió el premio “Presidencia de la Nación Argentina a la Excelencia Cultural”, entregada por el Gobierno nacional, por cuatro veces consecutivas, además de ocho medallas de oro y premio revelación de la Asociación Latinoamericana de la Danza.

También estudió en el American Ballet Theatre de New York (EEUU) y fue primer bailarín del Teatro Argentino de la Plata, en Bordeaux (Francia), del Jeune Ballet de Luxemburgo y del “Ballet Concierto” de Iñaki Urlezaga, bailando en escenarios de todo el mundo, según señala su extenso curriculum.

Entre sus últimas distinciones están haber sido invitado por Unicef (danzar por la paz) para realizar el Bolero de Ravel en homenaje a Jorge Donn, en el Teatro San Martín de Buenos Aires y fundar y ser director del Joven Ballet Argentino. En el 2023, en julio estuvo a cargo de la dirección artística de la gala “100 años René Favaloro” en el Teatro Colón.