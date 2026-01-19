Rial cargó contra el Chaqueño por su aparición con Milei

La participación del presidente Javier Milei en el Festival de Jesús María 2026, donde se animó a cantar “Amor Salvaje” junto al Chaqueño Palavecino, rápidamente encendió la polémica.

Según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas, entre las reacciones más resonantes apareció la de Jorge Rial, crítico habitual del mandatario y atento a cada una de sus apariciones públicas, especialmente cuando involucran a figuras del mundo del espectáculo. El periodista no dejó pasar el crossover entre Milei y el histórico referente del folclore.

Con su estilo provocador, Rial recurrió a sus redes sociales para manifestar su descontento por la escena vivida en el tradicional festival cordobés. El blanco de su mensaje fue el cantante salteño, a quien cuestionó con ironía y sin rodeos.

“¿El Chequeño Palavecino? ¿No era así como se llamaba a los artistas que viven del Estado? ¿O será mejor decir el Chaqueño Pagavecino?”, escribió el conductor, en un posteo que reavivó el debate sobre el rol de los artistas y su vínculo con los fondos públicos.

Mirtha desmiente

Mirtha Legrand habló sobre los rumores que vinculaban a Juana Viale con el expresidente Mauricio Macri. “Es una vil mentira”, afirmó.

La conductora se expresó públicamente en su programa tras los rumores que circularon la semana pasada y se mostró indignada ante la información que circuló en los medios. “Es un disparate, nada que ver. No sé de dónde salió eso. Es un invento. Ella está con su novio acá. Una locura”, afirmó la Chiqui.

El periodista Marcelo Polino fue uno de los invitados de la noche y fue el encargado de romper el hielo al preguntarle a la conductora por este tema. El periodista le preguntó sobre la repercusión que tuvo en la familia Tinayre‑Viale. “A Juana le molestó muchísimo y a Marcela le dolió mucho, estaba enojadísima. Así que aprovecho para desmentirlo”, sentenció Legrand.