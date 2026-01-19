Incendió la vivienda de su expareja y está prófugo

Un hombre de 33 años es intensamente buscado por los efectivos de la Brigada de Investigaciones, luego de incendiar la precaria vivienda de su expareja, dejándola sin nada.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la tarde del viernes pasado en el asentamiento Alto Verde, del barrio Campo Verde de la capital jujeña.

En esas circunstancias, los vecinos de la víctima alertaron al sistema de emergencia 911 que un hombre había ingresado a la vivienda, habría provocado el incendio y se dio a la fuga.

Los efectivos del Cuerpo de Bomberos y de la Seccional 50º se hicieron presentes en el lugar, pero lamentablemente los pocos elementos de valor, quedaron resumidos en cenizas.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario, que al momento del inicio del foco ígneo, por fortuna no se encontraba ni la mujer ni sus hijos.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien una vez que tomó conocimiento del relato de los vecinos, solicitó al Juzgado de Control de turno en la feria judicial, la inmediata detención del presunto autor de los hechos.

Por otra parte, se supo que sobre el hombre pesan varias denuncias de violencia de género, tiene una medida de prohibición de acercamiento.

La misma fuente le confió a nuestro diario que recientemente la mujer había decidido terminar la relación, luego de haber sido brutalmente agredida, según la denuncia realizada en la Seccional 50º del barrio Campo Verde.

La víctima tiene un botón antipánico y en este momento se encuentra con custodia policial, hasta que el inculpado de 33 años sea detenido.

Por disposición del representante fiscal, las actuaciones quedaron a cargo de los efectivos de la División de Homicidios de la Brigada de Investigaciones.