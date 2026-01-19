Derrota del puntero Barcelona en el País Vasco

Barcelona cayó ayer por 2 a 1 fente Real Sociedad en San Sebastián en la vigésima jornada de LaLiga española, un resultado que aprieta más aún el campeonato, después de que Real Madrid venciera 2 a 0 a Levante el sábado.

El cuadro vasco golpeó primero con un tanto del delantero Mikel Oyarzabal, a los 32 minutos.

Marcus Rashford, a los 25 del complemento, igualó el choque, pero el equipo guipuzcoano volvió a ponerse por delante rápidamente mediante un gol de Gonçalo Guedes sobre los 26.

Con esta derrota, el "barça" se mantiene líder con 49 puntos, uno más que el Real Madrid (48) y ocho más que el Villarreal y Atlético, tercero y cuarto, respectivamente.

Justamente el equipo "colchonero" se impuso ayer como local por 1 a 0 ante Deportivo Alavés en un partido correspondiente a la vigésima fecha de la Liga de España, llevado a cabo en el estadio "Metropolitano".

El único gol del encuentro para los de la capital española lo convirtió el delantero noruego Alexander Sorloth, a los 3 minutos del segundo tiempo.

Con este resultado, los comandados por Diego Simeone quedaron en la cuarta posición de la tabla con 41 puntos y ahora deberán visitar al Galatasaray de Turquía en el marco de la Liga de Campeones.

Para hoy

La fecha 20 de la Primera División española culmina‑ rá hoy con el duelo Elche ‑ Sevilla.

PAULO DYBALA| ANOTÓ AYER PARA ROMA EN EL TRIUNFO DE LA “LOBA” FRENTE A TORINO.

Italia: Roma triunfó con un tanto de Dybala

Roma venció ayer en condición de visitante por 2 a 0 a Torino en un partido correspondiente a la vigésima primera fecha de la Serie A de Italia, llevado a cabo en el estadio "Olimpico Grande Torino".

Los goles de los dirigidos por Gian Piero Gasperini los convirtieron Donyell Malen, a los 26 minutos del primer tiempo, y Paulo Dybala, a los 27' del complemento.

Con este triunfo, la "loba" alcanzó las 42 unidades y se colocó en la cuarta posición del campeonato italiano, a siete del líder Inter de Milán y a uno del Napoli (3°). Ahora, recibirán al Stuttgart de Alemania el próximo jueves por la Liga de Europa.

Dybala comenzó el duelo como titular y fue determinante en la victoria de La Roma con un gol y una asistencia. A los 26 minutos de la etapa inicial, el cordobés recibió la pelota, se sacó un rival de encima y habilitó al debutante Donyell Malen, quien venció al arquero Alberto Paleari y abrió el marcador.

Ya en el complemento, el surgido en Instituto de Córdoba y con pasado en Parma y Juventus, puso su firma en el marcador luego de un pase del defensor Devyne Rensch para sentenciar el encuentro.

En otros cotejos disputados ayer, Fiorentina se impuso como visitante ante Bologna por 2 a 1 y Parma frente a Genoa empataron 0 a 0.

Inglaterra: "Dibu" falló y Aston Villa perdió

PREMIER LEAGUE | COMO VISITANTE EVERTON LE GANÓ A ASTON VILLA.

Aston Villa cayó ayer como local por 1 a 0 ante Everton en un partido correspondiente a la vigésimo segunda fecha de la Premier League, llevado a cabo en el estadio "Villa Park".

El único gol del encuentro para la visita lo anotó el francés Thierno Barry, a los 14 minutos del segundo tiempo, el mencionado jugador aprovechó un rebote que dio el arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez.

Con este resultado, los villanos dejaron pasar una gran oportunidad de colocarse como escoltas del campeonato y acercarse a la punta de la tabla tras la igualdad del Arsenal, líder de la liga inglesa, 0-0 ante Nottingham Forest y la derrota 2-0 del Manchester City (2°) ante Manchester United.

Otro resultado que se registró ayer fue Wolverhampton 0 Newcastle 0.

Copa de África

La selección mayor de Senegal venció por 1 a 0 a su par de Marruecos en una polémica final correspondiente a la Copa Africana de Naciones, llevado a cabo en el estadio “Prince Moulay Abdellah”, de la ciudad de Rabat, Marruecos.

El gol del triunfo para los senegaleses lo convirtió Pape Gueye, a los 4 minutos del primer tiempo extra, tras la igualdad sin goles en los primeros 90.