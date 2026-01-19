Corre riesgo de caerse el pase de Cuello a Boca Juniors

Luego de la reciente oferta que presentó Boca, el pase de Alexis Cuello corre riesgo de caerse porque en el "xeneize" tomaron la decisión que si San Lorenzo no responde a la brevedad, irán en busca de incorporar a otro delantero y se bajarán de las negociaciones con el "ciclón".

El club de La Ribera había presentado el sábado una propuesta formal por mail, tanto al club como al representante del jugador, para comprar el 60 por ciento del pase del atacante en US$ 2.5 millones de dólares brutos, pero el conjunto de Boedo pretende 3 millones.

Horas después, el presidente de San Lorenzo desconoció una negociación en curso y expresó que no había llegado ningún ofrecimiento, declaración que sorprendió a los dirigentes de Boca, según pudo saber TyC Sports en las últimas horas.

Ante esto, en caso de que el Ciclón siga en esa postura, desde el Xeneize directamente desistirán de contratar al futbolista de 25 años, quien ayer fue expulsado a los 5 minutos del amistoso ante Cerro Porteño, y buscarán otro refuerzo.

A su vez, según se pudo saber, en Boca creen que San Lorenzo no tiene intenciones de negociar y los idas y vueltas han desgastado la situación, por eso ya hicieron averiguaciones por otro delantero para sumar si lo de Cuello se cae definitivamente. El nombre del posible nuevo apuntado no trascendió.

El nacido en Dock Sud no solo pertenece al "ciclón", sino que el 40 por ciento restante de su ficha es de Almagro y el club de La Ribera pensaba negociar con el conjunto de la Primera Nacional una vez que haya arreglado con San Lorenzo. No obstante, la negociación se complicó y podría cancelarse.

Antes de llegar al elenco de Boedo, Cuello se formó en Racing, pero no tuvo oportunidades en Primera y anduvo a préstamo en Barracas, Instituto y Almagro. En el "ciclón" jugó 74 partidos y marcó 13 goles, lo que hizo que también se interesara en él Fluminense, aunque tampoco hubo avances.

River Plate lo ganó en los tiros penales

RIVER PLATE | SE PROBÓ ANTE PEÑAROL DE URUGUAY Y LO TERMINÓ DERROTANDO POR PENALES.

River igualó 0 a 0 frente a Peñarol en el cierre de su gira de pretemporada en Uruguay y se impuso en la definición por penales, en un amistoso que dejó buenas sensaciones de cara al arranque oficial del año. Más allá del resultado, la gran figura fue Santiago Beltrán, quien respondió con seguridad durante el partido y se destacó en la tanda desde los doce pasos.

El encuentro, disputado en el "Campo de Maldonado", fue parejo y con pocas situaciones claras. En ese contexto, el arquero juvenil del Millonario tuvo intervenciones clave y volvió a mantener el arco en cero, aprovechando la oportunidad que se le presentó ante la lesión de Franco Armani.

Tras el partido, Beltrán valoró la experiencia y el respaldo del capitán riverplatense. "Es una preparación importante para lo que viene. Pude sumar desde el lugar que me toca y mantener el arco en cero", señaló el arquero de 21 años, que además destacó el vínculo con Armani: "Es un ídolo para mí. Me acompaña día a día y me dijo que disfrute este momento".

En la definición por penales, el joven arquero fue determinante al contener un remate y dejar al equipo en una posición favorable para quedarse con el triunfo. "En los penales hay que estar fuerte de la cabeza, tratar de leer al pateador", explicó tras su actuación