Jubilada fue estafada por $1,9 millones

Una jubilada domiciliada en la capital provincial denunció haber sido estafada por un monto de 1,9 millones de pesos, tras ser engañada por un sujeto que se hizo pasar por un operador de una entidad bancaria privada. El estafador ofreció descuentos y, aprovechándose de la situación, hackeó su cuenta.

El ilícito sucedió días pasados, alrededor del mediodía, cuando la víctima recibió un llamado a través de la aplicación Whatsapp, de un número de teléfono que tenía como foto de perfil el logo del banco privado con mayor presencia en la provincia de Jujuy.

Del otro lado de la línea se presentó un hombre, quien dijo pertenecer a la entidad financiera y le ofreció a la damnificada una serie de descuentos por ser jubilada.

La víctima se mostró interesada en los beneficios, por lo que siguió las instrucciones que el sujeto le comunicó que debía cumplir mediante una serie de pasos y facilitarle información personal, para poder darla de alta en los supuestos descuentos.

Una vez que la denunciante realizó las acciones que le fueron sugeridas, la comunicación finalizó con la promesa de ser beneficiaria de los beneficios.

Sin embargo, horas más tarde la mujer notó que ingresaron a su cuenta bancaria y le extrajeron la suma de 1,9 millones de pesos, que fueron transferidos a distintas cuentas. Por esa razón, se dirigió a la Dirección General de Investigaciones, en el barrio Chijra de la capital, y realizó la denuncia del ilícito sufrido.