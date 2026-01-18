Gran descuento por el pago anticipado anual

La Dirección de Rentas del municipio capitalino informó a los contribuyentes que deseen adherirse al régimen de Pago Anticipado de Impuestos Municipales 2026, que, en el caso del Impuesto Automotor, podrán acceder a un 30% de descuento por pago anticipado, un 10% adicional por Buen Contribuyente y un 5% extra por pago online, alcanzando así un descuento total de hasta el 45%.
Para la Tasa de Barrido y Limpieza se otorgará un 20% de descuento por pago anticipado, un 10% por buen contribuyente y un 5% adicional por pago a través del sitio web oficial, lo que permitirá acceder a un beneficio total de hasta el 35%.
Finalmente, en lo que respecta a la Tasa de Inspección de Seguridad, Salubridad e Higiene (Tissh), los contribuyentes podrán obtener un 10% de beneficio tributario y por buen contribuyente, más el 20% de pago anticipado, accediendo al descuento total de un 30%.
El pago podrá realizarse de manera presencial en las distintas bocas de cobro habilitadas o de forma online, ingresando al portal oficial, lo que permite efectuar el trámite de manera rápida, segura y sin necesidad de trasladarse.
Para el pago con tarjetas de crédito, los usuarios de Tarjeta Naranja podrán acceder a 5 cuotas sin interés; mientras que los clientes del Banco Hipotecario tendrán la posibilidad de abonar hasta en 6 cuotas sin interés, con modalidad presencial, lo mismo que con tarjetas de Banco Macro.
La iniciativa estará disponible en todas las bocas de cobro habilitadas de la ciudad y también de manera online, a través del sitio web oficial www.rentasmunijujuy.gob.ar.