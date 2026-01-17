Sábado con alerta por tormentas en toda la provincia

Arranca el fin de semana en nuestra provincia y lo hace con un alerta amarilla por tormentas fuertes en toda su región.

Para hoy el Servicio Meteorológico Nacional en la zona de los valles y las yungas anticipa que será una mañana con cielo mayormente nublado y por la tarde se esperan tormentas aisladas. El alerta es para la noche de hoy donde las probabilidades de tormenta fuertes es del 70%. La temperatura máxima hoy rondara en los 28 grados y 32 grados.

En la zona de Humahuaca se espera una mañana con cielo nublado y por tarde y noche de hoy llegaría la tormenta fuerte con una temperatura máxima de 21 grados.

En La Quiaca el alerta también es para la tarde y noche de hoy con una temperatura máxima de 21 grados.

Mientras que en Susques el alerta también es para la tarde y noche de hoy con una temperatura máxima de 18 grados.

Alerta por tormentas

Toda la provincia de Jujuy sería afectada lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual. En las zonas más altas de la cordillera las precipitaciones podrían ser mayormente en forma de granizo y/o nieve.