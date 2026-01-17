Tilcara fue sede del exitoso Encuentro de Escritores del NOA

Durante dos jornadas colmadas de actividades culturales, Tilcara se convirtió en un punto de encuentro para la literatura regional con la realización del XI Encuentro de Escritores del NOA 2026, que contó con una destacada participación de escritores, artistas y público en general. En ese marco, se desarrolló el taller para niños y adultos “Leer para crecer”, una propuesta orientada a fomentar el hábito de la lectura desde edades tempranas y fortalecer el vínculo entre la familia y los libros.

ENCUENTRO DE ESCRITORES | LECTURAS, COPLAS, TALLERES Y PRESENTACIONES DE LIBROS MARCARON DOS DÍAS INTENSOS.

El taller estuvo a cargo de la escritora María Isabel Martínez, quien destacó la amplia concurrencia y el interés mostrado por los participantes. En diálogo con El Tribuno de Jujuy, expresó que “estoy muy agradecida por la concurrencia de personas adultas al taller de lectura que tenía como objetivo incentivar a niños y padres sobre la importancia de la lectura en la vida cotidiana y escolar”.

Martínez explicó que las actividades fueron pensadas desde una perspectiva recreativa y lúdica: “Se realizaron dinámicas recreativas con los niños, y tuve la oportunidad de obsequiarles libros, revistas y folletería que llevé especialmente para esta ocasión”.

La escritora también resaltó el valor del encuentro humano y artístico que se generó durante el evento: “Ha sido muy lindo poder conectarnos con escritores de diferentes provincias como Tucumán, San Juan, Buenos Aires y con autores que llegaron desde distintos puntos de Jujuy. El domingo, pasado el mediodía, se realizó una copleada con copleros y escritores; fue un momento muy emotivo”.

Asimismo, agradeció especialmente la hospitalidad brindada a los participantes: “Se agradece al señor René Tolaba, del Hospedaje El Cardón, quien se solidarizó con los escritores y brindó una agradable estadía y un show musical de su autoría”.

María Isabel Martínez es socia de la Sociedad Argentina de Escritores (Sade), integrante de los grupos Tizas, Grullas y Letras Libres. Ha realizado talleres de lectura en el Hospital Materno Infantil, en escuelas y en la Universidad Nacional de Jujuy. Actualmente se encuentra en residencia para culminar la Licenciatura en Educación para la Salud, y su producción literaria se centra en la poesía romántica y en textos dedicados a su tierra.

Un programa diverso

El XI Encuentro de Escritores del NOA se inauguró en el Museo Arqueológico Casanova, frente a la plaza central de Tilcara, con palabras de bienvenida a cargo de autoridades y de la coordinadora del Grupo Literario Letras Libres. Luego, las actividades se trasladaron a las aulas anexo de la Unju Sede Tilcara.

El programa incluyó la presentación de numerosos libros, entre ellos “Voces del silencio” de Zulma Prina; “Saphikuna (Raíces)” de Kusi Killa; “Sevenguilla” de Juan Carlos Giménez Gloss; “Paisajes Conurbanos” y “Entre la lucha y la entrega” de Marx Bauzá; “Sujeto Tácito” de Esther Pagano Merkert; “Buscando el sentido” de Adriel Ramos; “Luna de río” de Mercedes Burgos; “Cuentos y verdades de Yala” de Daniel Ruiz y “Fábulas Andinas” de Wanka Willka, entre otros.

También se realizaron rondas de lectura de narrativa y poesía, ponencias como “Los juegos originarios” a cargo de la Dra. Alicia Fernández Distel, conversatorios, intermedios artísticos y presentaciones especiales como la Antología Visiones Narrativas, el grupo Jujuy Azul ‑ Policías Escritores, y el conversatorio “Los caminos de la copla” con cierre musical y poético.

El encuentro concluyó con la presentación del ballet “Ñawpa Yupikuna (Huellas Ancestrales)” del Instituto Jujuymanta, coronando dos días en los que la palabra, la identidad y la cultura del NOA fueron protagonistas en Tilcara.