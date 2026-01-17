ETJ170126-005N01-Se creará la Billetera virtual de Salud

En el Ministerio de Planificación Estratégica y Modernización se presentó la hoja de ruta de implementación de la Billetera de Salud para el Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ), iniciativa estratégica que se viene desarrollando de manera articulada desde hace más de dos años. Esta herramienta innovadora, permitirá integrar datos, estudios e historial de salud que de acceso a una interoperabilidad hospitalaria efectiva y eficiente.

ARTICULACIÓN | LOS MINISTROS ISOLDA CALSINA Y JOSÉ MANZUR.

El encuentro fue encabezado por los ministros de Modernización, Isolda Calsina y de Salud, José Manzur, y contó con la presencia del secretario de Gobierno Digital, Marcelo Genzel; el subsecretario de Salud David Arias; los vocales Osvaldo Rubén Gonzalez y Raúl Ezequiel Vega del ISJ; la empresa Sync Health y equipos técnicos que trabajan en esta iniciativa tecnológica.

Este proyecto permitirá contar con información clínica y de atención integrada, accesible y segura, que acompañe a cada persona a lo largo de su recorrido por el sistema de salud, agilizando trámites, mejorando la coordinación entre organismos y contribuyendo a una atención más oportuna y de mayor calidad.

Con esta iniciativa, Jujuy se posiciona como una provincia pionera en la implementación de herramientas digitales aplicadas al sistema de salud pública, consolidando un modelo de gestión más eficiente, dinámica y focalizándose en las personas.

Al respecto, Calsina destacó: "ésta política de salud busca trascender el sistema de salud actual, para ser más asertivo en los momentos críticos en la salubridad del ciudadano; orientada a ordenar procesos, integrar sistemas y fortalecer la gestión pública a través de soluciones digitales confiables. La cual tendrá un impacto positivo tanto para los afiliados del ISJ como para la gestión gubernamental e institucional".

Seguidamente, Manzur, remarcó: "Esta información le sirve primero a la gente, y también al sistema, porque permite contar con una trazabilidad necesaria que contribuirá a brindar una mejor calidad de vida del ciudadano".

Los funcionarios coincidieron en que estas gestiones permiten cumplir "con los objetivos encomendados por el gobernador de la Provincia Carlos Sadir para contribuir en desarrollar una política de sanidad integrada y moderna que facilite y resguarde los datos de la salud del ciudadano".