San Lorenzo frente a Cerro

Luego del amistoso inicial ante Deportivo Cúcuta, San Lorenzo de Almagro afrontará su última prueba antes del inicio oficial de la competencia frente a Cerro Porteño de Paraguay, en el marco de la Serie Río de la Plata 2026 en Uruguay.

El encuentro se disputará a partir de las 20, en el estadio "Parque Viera" de la ciudad uruguaya de Montevideo, casa del Montevideo Wanderers.

Este será el cierre de la participación "azulgrana" en el certamen y, salvo algún amistoso adicional en Buenos Aires, el último ensayo antes del debut en el Torneo Apertura.

El duelo ante el conjunto paraguayo representa una instancia clave para seguir ajustando detalles futbolísticos, evaluar rendimientos individuales y darle continuidad a los juveniles que vienen sumando minutos, en un contexto donde el plantel aún aguarda refuerzos.

San Lorenzo llega tras caer por 1 a 0 ante Cúcuta, mientras que Cerro Porteño viene de una dura derrota por 4 a 0 frente a Huracán, aunque con el respaldo de haber sido campeón del Torneo Clausura y la Supercopa de Paraguay, además de contar con su clasificación asegurada a la Libertadores 2026.